Casale: “Sanabria puede ganar el Dakar”

El chileno Ignacio Casale es uno de los candidatos a quedarse con el título de campeón en la categoría cuatriciclos en esta edición del Dakar.

Junto al polaco Rafal Sonik, el brasileño Marcelo Medeiros y el ruso Sergey Karyakin, Casale colocó al paraguayo Nelson Sanabria como candidatos a ganar la competencia.

“Nelson (Sanabria) está muy acostumbrado a los terrenos húmedos, es muy buen piloto, puede ser un rival que gane el Dakar y que va a costar ganarle en las etapas que le son fáciles como la parte de Paraguay, la parte norte de Argentina y en la parte de Bolivia, que va a ser húmedo”, comentó Casale en entrevista exclusiva a Última Hora.

DE CERCA. El piloto de Yamaha comentó su estrategia ante el León Guaraní, que podría tener una primera parte del Dakar muy favorable a su estilo de conducción.

“Mi misión es que no se me escape en los tiempos, ir lo más pegado a él (por Sanabria), es muy bueno, por lo que deberé de hacer una estrategia donde tendré que cuidar la máquina, no me puedo quedar empantanado en el barro, voy a tener que tener mucho ojo en la primera mitad de carrera, no quiero tener problema con los obstáculos que eso te puede quedar muy lejos en la general”, deslizó el chileno que supo ganar la edición 2014 en esta categoría.

Sobre lo que es la carrera, Casale aseguró que para ganar es pilotaje y mucha suerte.