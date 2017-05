Un sonriente Santiago Peña, ministro de Hacienda, y el gobernador de Itapúa, Luis Gneiting, recorrieron con el mandatario el nuevo local, considerado por el Gobierno una obra emblemática que favorece a los adultos mayores.

Justamente para recordar el Día del Adulto Mayor, Cartes se trasladó ayer, rodeado de sus principales colaboradores y de hasta los senadores que pelearon por la enmienda constitucional, hasta el Centro Residencial de Adultos Mayores (Cream).

Tras un breve recorrido y luego de verificar las instalaciones del novel edificio, donde serán atendidos integralmente los adultos mayores seleccionados en el programa de IPS, el presidente Cartes agasajó a los abuelos y a las abuelas con un almuerzo.

Tras intercambiar abrazos y sonrisas con los residentes, el mandatario cerró la jornada con un baile al que también se sumó Peña, el nuevo delfín del gobernante que ya resquebrajó al cartismo de cara a las elecciones del 2018.

Cartes expresó su agradecimiento por la labor realizada a favor de los adultos mayores. Destacó en ese sentido a los familiares de los internados, a los doctores y a los funcionarios del IPS y de Itaipú, entidad que financió la obra. Expresó su satisfacción por el centro geriátrico que –según afirmó– fue construido con "empeño y cariño". "Gracias por regalarnos tanto cariño y energía. Ninguna batería nuestra ya soporta más tanta carga de todo lo que nos dieron ustedes, muchísimas gracias", expresó el jefe de Estado.

Recordó que el lugar donde empezaron a recibir atención integral las personas de la tercera edad requirió de un gran esfuerzo monetario, ya que el lugar, el ex Hotel Condovac, estuvo olvidado y abandonado, inclusive robado y destruido.

A su turno, el titular del IPS, Benigno López, agradeció el apoyo del Gobierno y felicitó a los legisladores por las medidas legislativas en favor del IPS.

Cartes se mostró en todo momento distendido, actitud muy diferente al que tuvo durante los crispados días en los que se intentó forzar la aprobación de la enmienda constitucional, tiempo durante el cual se recluyó en su residencia oficial y no dio la cara.

Apenas se dio a conocer que su preferencia para las presidenciales apuntaba a la dupla Peña-Gneiting, el gobernante imprimió de nuevo el ritmo a los asuntos de gobierno que ya tiene el toque proselitista.

Ayer, mientras el mandatario recorría en medio de risas de la mano de su delfín, se confirmaba la división de su movimiento, Honor Colorado, ya que el vicepresidente Juan Afara no descartaba a esas horas que podría apearse (salir) del grupo por estar disconforme con la elección de un técnico y no un político.





"Agradecemos al ministro Peña"

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Benigno López, hermano del líder de la disidencia colorada, senador Mario Abdo Benítez, elogió el trabajo y el enfoque especial que el gobierno del presidente Horacio Cartes y su Gabinete realizaron en favor del adulto mayor. Mencionó que el Centro Residencial de Adultos Mayores (Cream), situado en la ciudad de San Bernardino, es una realidad hoy, pese a que cualquiera de los gobiernos que lo precedieron "en 20 años de abandono del edificio" –refiriéndose al ex Hotel Condovac– pudo haberlo hecho y no lo hizo. También en lo que se refiere a la transferencia de pensiones al adulto mayor por parte del Ministerio de Hacienda, felicitó al ministro Santiago Peña, por ampliar la lista de beneficiarios. "Damos nuestra felicitación en la persona del ministro Peña, por los 100.000 adultos mayores pensionados (de este Gobierno)", remarcó. El hermano del senador disidente se mantiene en la vereda oficialista, mientras que en Colorado Añete las críticas al cartismo no cesan y se agudizan.





Senadores y diputados cartistas asistieron al acto

Al acto de conmemoración del Día del Adulto Mayor, que coincidió con la inauguración de nuevas obras en el centro geriátrico de San Bernardino, asistieron varios legisladores oficialistas que dieron su parecer sobre la coyuntura que se vive en el Partido Colorado, donde la danza de candidaturas para el 2018 está en el orden del día.

La senadora Lilian Samaniego refirió que en este momento, como partido, le interesa que "continúe este modelo de gestión". Mencionó que el presidente Horacio Cartes gestionó con patriotismo el tema de Yacyretá. Celebró las obras para los adultos mayores. "Asimismo, aplaudimos la gestión en el campo con la agricultura familiar campesina que ha adoptado la mecanización en este Gobierno. Creemos que esto es lo importante y que de las candidaturas hablaremos en su momento, con serenidad y apertura en el movimiento", refirió. De igual manera opinaron el diputado Clemente Barrios y el senador Nelson Aguinagalde, quienes manifestaron que pese a las diferencias que manifiesta el vicepresidente Juan Afara, el movimiento Honor Colorado está fuerte.