Este año estará marcado en la televisión por el duelo de las televisiones por cable. HBO con Juego de tronos y Westworld tratará de mantener su dominio frente a Netflix, que apuesta fuerte con sus éxitos del momento, Stranger things y The Crown, y contraataca con nuevos títulos de Marvel.

MEJOR EN TODO. La calidad de las series, a la par de la cantidad, también va en aumento. "La televisión ya producía series, demasiadas, casi todas temporales, efímeras. La diferencia entre esas y las actuales se encuentra en la calidad literaria, cinematográfica y dramatúrgica que ganó a inicios del presente siglo", sostiene Sebastián Ocampos, escritor y "seriéfilo" declarado.

"Los críticos y los seriéfilos estamos de acuerdo que esta época dorada de la televisión serial comienza con The Sopranos, Six Feet Under, The Wire, en las que ves una investigación y una realización que asombran y maravillan. Debo agregar que una década antes se produjo la serie de David Lynch, Twin Peaks, también con lo necesario para trascender", reflexiona Ocampos.

Crecimiento. La batalla por la audiencia se extiende cada vez a más países debido a la expansión internacional de HBO y Netflix. La primera apostó fuerte por Westworld como sustituta del fenómeno de Juego de Tronos, a la que le quedan dos temporadas, pero además cuenta con nuevas series como Divorce (con Sarah Jessica Parker) o The Young Pope (dirigida por Paolo Sorrentino, con Jude Law).

Otra nueva serie de HBO que es igualmente muy esperada es The Deuce, sobre los inicios de la legalización e industria del porno en los años setenta en Nueva York, con James Franco, Maggie Gyllenhaal y Emily Meade.

Mientras, Netflix acertó de lleno con The Crown y estrenará en el 2017 su segunda temporada al igual que Stranger Things. También ofrecerá desde este año Santa Clarita Diet, con Drew Barrymore, y completará su oferta de novedades con dos series del universo Marvel, The Defenders y Iron Fist. Además, continuará con una de sus series más emblemáticas, House of Cards, con su quinta temporada.

Otras series que continuarán son Homeland y Narcos, y debutará El Chapo, sobre el narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán; mientras que entre los canales tradicionales, NBC presentará este año The Good Place, Powerless, y la comedia Trial and error.

Otra de las revelaciones del 2016, Atlanta, tendrá en los próximos meses su segunda temporada; Transparent llegará a la cuarta; y la comedia Black-ish seguirá emitiendo los capítulos de su tercera temporada. Asimismo, llega Taboo, una miniserie de ocho episodios; el drama de HBO Big Little Lies; y Riverdale, que mezcla historias de amor adolescente con homicidios. ÚH-EFE