Cajubi: Quedan firmes penas aplicadas a los ex consejeros

La Corte Suprema rechazó in limine un incidente de nulidad planteado por Pabla Mieres de Scavenius, condenada a 8 años de prisión en la causa conocida como “el robo del siglo”, donde hubo un perjuicio patrimonial de 42 millones de dólares. Con esto queda firme las sentencias impuestas para los otros once ex consejeros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Itaipú Binacional (Cajubi).









