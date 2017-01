Maria Máxima Segovia, presidenta de la comisión Kuña Paraguay, denunció que colonos brasileños no quieren dejar tierras que fueron recuperadas por el Indert en San Juan, Punte Kyja, Canindeyú. Esperan intervención de las autoridades.

"No viene la persona quien nos debe entregar el derecho a ocupación. Le llamé al responsable, el director Regional del Indert, el señor Amarilla, y me dijo que no tiene la orden y que ni si hablo con el Papa o el presidente voy a solucionar", denunció.