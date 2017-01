Bowie supo que tenía cáncer 3 meses antes de morir

El documental, que emitirá este sábado el canal público a las 21.00 GMT, prácticamente coincidiendo con el primer aniversario del fallecimiento de Bowie y con el que sería su 70 cumpleaños, desvela que el cantante supo que no se curaría de su enfermedad mientras grababa el video musical Lazarus.

“Supe al final de la semana de grabación que él se había enterado de que todo había terminado”, indicó el director de ese video musical, Johan Renck, en declaraciones hechas para el documental David Bowie: The Last Five Years, que indaga en los últimos años del músico.

En esa entrevista, Renck aclaró además que la temática de ese videoclip, en el que se ve a un Bowie pálido, con los ojos vendados, en una cama de hospital, no versa sobre la enfermedad del músico, como se especula. “Para mí tiene que ver con el aspecto bíblico, con el hombre que volvería a renacer, y no tiene nada que ver con su enfermedad”, apuntó.

La cinta, dirigida por Francis Whately –quien ya estuvo al frente de David Bowie: Five Years en 2013–, incluirá sonido inédito de la grabación de Lazarus y desvelará aspectos desconocidos del compositor, centrándose en sus dos últimos trabajos, The Next Day y el citado Blackstar. EFE