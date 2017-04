Baja venta de productos en Mercado 4, aseguran

"Está baja la venta ya desde hace un tiempo. La gente ya no viene a comprar en el Mercado. Ahora quieren subir el canon para los permisionarios; esperemos entonces que ese dinero que se pretende recaudar en impuestos se destine a mejorar las condiciones edilicias de este lugar y no se destine al pago de salario de planilleros", arremetió en contacto con la 970 AM.





Dijo que aún no pierden las esperanzas de que los clientes pasen a comprar los productos para celebrar con comidas típicas los días santos. Pese a esto, los precios siguen manteniéndose, y no se registra mucha diferencia con respecto al precio de los mismos productos en otros comercios.





Algunos de los precios detallados por Barrios son: huevos G. 20.000 la plancha, harina de maíz a G. 9.000 el kilo, queso Paraguay a G. 27.000, almidón a G. 6.000, grasa a G. 10.000 el kilo, entre otros, informó la misma emisora radial.





Los vendedores llevan varios días manifestándose en contra de la decisión de la Municipalidad de Asunción de subir el canon a los permisionarios. El sector no está de acuerdo porque afirman que el dinero recaudado ni siquiera va a parar en mejoras para lograr que el Mercado se convierta en una sede más amigable para los clientes.