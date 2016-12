"En el momento en que escuché todo esto me remonté inmediatamente a mis 15 años, pude probar mi pastel, oler las flores en la iglesia, sentí el abrazo de mi mamá, de mis amigos, ese corazón puro de una quinceañera", afirmó en un vídeo en Facebook.



A raíz de eso, Thalía explica que se metió en el estudio para grabar el tema, que entre otras incluye frases como "Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día" o "Ahora despierta la mujer que en mi dormía y poco a poco se muere la niña".



Otros artistas, como los miembros del grupo de música norteña Los Cachorros de Juan Villarreal; El Mimoso; El Komander; Larry Hernández, y Lucía Méndez han anunciado que asistirán a los XV años de Rubí.



La cadena Televisa le ha dedicado una amplia cobertura con conexiones en vivo desde el lugar.



Rubí aseguró este lunes a Televisa sentirse "bien, feliz", minutos antes de la fiesta, que comenzó esta mañana con una misa y proseguirá con una banquete y una "chiva" -carrera de caballos para aficionados- con 10.000 pesos (unos 500 dólares) para el ganador.



La revista de farándula TV y Novelas ha sacado además una edición de colección con la joven en la portada y dedicada a su fiesta.



La aerolínea Interjet ha ofrecido un descuento del 30 por ciento en los vuelos a San Luis Potosí, el estado del centro-norte de México en el que se encuentra La Joya.



Una página web dedicada a preparar fiestas de quince años realizó una encuesta para escoger a los simbólicos chambelanes de Rubí, los jóvenes que acompañan a la joven en su día.



El listado fue liderado por Ricky Martin, con 928 votos, y Justin Biever, con 543, y cuenta en los primeros puestos con Critiano Ronaldo, Gael Garcia Bernal y Diego Luna.



Los políticos tampoco han querido quedarse al margen del acontecimiento.



Aunque no tiene ninguna relación directa con la fiesta y sus convocantes, Eruviel Avila, el gobernador del Estado de México, colindante con la capital, subió a Facebook un vídeo anunciando por teléfono a la joven y a sus padres que les regalaba una estancia de fin de semana en el destino turístico Valle de Bravo.



Además, el matrimonio formado por Anaelda García y Crescencia Ibarra, padres de Rubí, junto a su hija, causaron polémica al pedir en un vídeo subido a las redes sociales el voto por un candidato independiente a la alcaldía de Saltillo (Coahuila, norte).



Rubí anunció hace varias semanas su fiesta de quince años en un vídeo en YouTube que causó sensación y provocó que 1,3 millones de personas confirmaran su asistencia al evento en las redes sociales.



Ante la expectativa, muchos medios de comunicación nacionales e internacionales cubren hoy el acontecimiento in situ en la diminuta comunidad de La Joya, perteneciente al municipio de Villa de Guadalupe, donde ya no hay habitaciones libres en los hoteles.