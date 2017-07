Artista francés abre muestra inspirada en belleza del Paraguay

mramirez@uhora.com.py

El pintor y grabador francés Philippe Tardy está en Paraguay luego de dos años de su primera visita (octubre 2015), a fin de presentar una exposición y realizar talleres para niños e indígenas.

Esta mañana, a las 11.00, se habilita la muestra de sus trabajos y de los niños que lideró en talleres, tanto en la Chacarita (Paraguay) como en Lyon (Francia), en la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia 1039 casi EEUU).

"Quedé maravillado con mi primera visita al Paraguay, Asunción, Ciudad del Este, las Cataratas de Yguazú, las Reducciones. Quedé muy entusiasmado desde el principio, y eso que solo estuve 15 días. La gente es extremadamente acogedora y sonriente. Fue la primera vez también que visité Sudamérica", recordó el también jurado del Premio Mattisse. En esa visita, expuso sus obras en la Alianza Francesa de Asunción y en Ciudad del Este. Además, ofreció talleres de dibujo en la Chacarita, Bañado Norte y Santa María de Fe, Misiones, y dos talleres de grabado con artistas profesionales en Asunción.

Algunos trabajos con los niños de la Chacarita serán expuestos hoy, en la muestra en la Alianza. "Los dibujos de los niños tienen mucho valor para mí. Esos trabajos de los chicos de la Chacarita, a su vez, inspiraron a niños de la escuela Waldorf de Lyon (Francia), algunos de estos también son expuestos", explicó Tardy.

Los trabajos de los niños se inspiran en el mundo animal. mientras que las de Tardy, unas cincuenta, se inspiraron en su primera visita al país, sobre todo en los ríos Paraguay y Paraná.

"En mis recorridos por el Paraguay, vi parte de los ríos Paraguay y Paraná, y me di cuenta cuánto me gustaban, y me dije: 'Tengo que hacer algo con esas imágenes'. Y así surgió el proyecto de un libro sobre los puertos, pero con las ilustraciones de mis dibujos, inspirados en esos ríos. El libro sale el año próximo", adelantó Tardy.

El artista francés también se inspiró en el arte guaraní, su artesanía, así como de otras etnias del país, sobre todo, lo relativo al dibujo de los animales. "Entonces cuando retorné a Francia hice un grabado que llamé el Bestiario guaraní, inspirado en todo eso", comentó.

SIN FOTOS. El artista que reside y trabaja en la ciudad francesa de Lyon, y se dedica al grabado en talla-dulce y pintura desde 1983 no toma fotografías para luego dibujar o pintar, o grabar. "Mis trabajos proceden de mi imaginario, no saco fotos para trabajar sobre ellas", cuenta.

Así, el artista vio una sola vez la imagen de la Virgen de Caacupé, cuando fue a trabajar con los niños de la Chacarita, y esa imagen le impresionó, y le inspiró a realizar un grabado que tiene los detalles de la túnica de la Virgen como si le hubiera sacado una foto. "Quiero ir a visitar a la Virgen a la Basílica de Caacupé si dan los tiempos y el clima acompaña, pues soy devoto de María", señaló. Para Tardy es un gusto estar de vuelta en el país, pues siente que cada visita le enriquece, sobre todo, con los contactos con los niños.