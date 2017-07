Anuncian show de P.O.D y Alien Ant Farm en Paraguay

Próximamente se anunciará el lugar donde se realizará el concierto y también el costo de las entradas, que se pondrán a la venta a través de la Red UTS.

Conformada en 1992 en San Diego, P.O.D integra rap, metal y reggae en sus composiciones. De sus nueve discos publicados se desprenden canciones populares como "Southtown", "Alive", "Boom" y "Youth of the Nation", además del tema "Lost in Forever", que recibió tres nominaciones al Grammy.

Actualmente está conformada por Sonny Sandoval (voz), Marcos Curiel (guitarra), Traa Daniels (bajo) y Wuv Bernardo (batería).

Alien Ant Farm, nacida en California en 1996, tiene cinco discos en su haber, giras exitosas en el Reino Unido, Australia y Japón; está integrada por Dryden Mitchell (voz), Tim Peugh (bajo), Terry Corso (guitarra) y Mike Cosgrove (batería).

Desde su formación, el cuarteto ha compartido escenario con agrupaciones populares de la época como Linkin Park y Papa Roach, Drowning Pool, Crazy Town y 12 Stones. De forma masiva, la banda es conocida por su cover de "Smooth Criminal", de Michael Jackson.

