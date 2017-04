Analistas coinciden en que movilización ciudadana frenó intenciones de Cartes

Marcelo Lachi, politólogo, sociólogo y encuestador y Line Bareiro, politóloga; analizaron la coyuntura política a partir de la renuncia del mandatario a ser reelecto el próximo periodo, dada a conocer a principios de la semana pasada.

A Lachi, de nacionalidad italiana, pero con más de dos décadas de residencia en nuestro país, la decisión del jefe de Estado no le tomó de sorpresa. Sostuvo que el proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial fue solo una cuestión coyuntural, que Cartes lo quiso aprovechar.

"Para mí el tema no es tan sorpresivo, de hecho pensé siempre que la idea de Cartes era construir un nuevo eje de poder dentro de la ANR y ejercer el control por mucho tiempo, su plan inicial siempre fue el nuevo rumbo. Yo creo que el tema reelección fue un tema coyuntural. Tanto Llano como Lugo estaban interesados y contaban con los votos", expresó.

A su criterio, la visión de Cartes siempre fue buscar un candidato que pueda continuar sus proyectos a largo plazo. "No creo que tenga que replantear una estrategia. Su idea siempre fue esa, encontrar otro candidato que fuera dependiente de la visión que está teniendo Cartes sobre la reestructuración de las relaciones económicas y financieras. No le va a complicar la vida. Al final todo lo que pasó determinó un rompimiento de los opositores, el único problema de Cartes va a ser elegir un candidato", manifestó.

Precisamente al hacer hincapié en la oposición, Lachi dijo que con el Frente Guasu y el liberalismo dividido, tiene muy pocas chances para las próximas elecciones.

Según el politólogo, el desafío del titular del Ejecutivo ahora es encontrar un heredero apto, aprovechando la coyuntura actual, con la oposición fragmentada y prácticamente irreconciliable.

"Tiene que ser alguien que tenga una presencia, porque las internas no van a ser fáciles, no puede meter un Alliana cualquiera. Yo creo que él sabe eso. Puede ser un político o alguien de afuera y fiel al proyecto de Cartes, no un títere. Eso van a buscar, yo creo que el FG va a tener su candidatura con o sin enmienda, ellos siempre supieron que se les puede bajar la candidatura, pero van a utilizar eso para decir que no hay democracia en Paraguay", apuntó.

"Yo creo que el motivo por el cual la enmienda sigue viva es que los colorados están viendo que les conviene, analizando pros y contras", reflexionó.

Internas. Según el experto, es casi imposible que en la ANR vuelva a repetirse la división interna que le llevó a perder las elecciones en el 2008, cuando el castiglionismo acusó al nicanorismo de robarle las elecciones.

"El tema es que justo una ruptura podía haber habido con la candidatura de Cartes, podía producir problemas, pero ahora ya pasó. Lo que puede haber es que la oposición interna haga brazos caídos pero eso no le hace perder a Cartes. Yo creo que lo que pasó con Nicanor y Castiglioni en el 2008 no va a pasar con Cartes", agregó.

Encrucijada. A su turno, la politóloga Line Bareiro manifestó que la decisión de Cartes de abandonar el proyecto de reelección hizo que finalmente una mayoría no termine avasallando el estado de derecho.

No obstante, la politóloga expresó que si bien nunca existió un estado de derecho completo en el país, hubo situaciones que marcaron fuertemente, como por ejemplo la destitución del ex presidente Fernando Lugo en el 2012 violando absolutamente todas las normas y el debido proceso.

"Hoy lo que tenemos es la ruptura de todo procedimiento y falta de constitucionalidad, me impresiona mucho porque en ambos lados hay golpistas del 2012 y afectados del 2012. Creo que la renuncia de Cartes a su proyecto marca algo importante, en que de nuevo una mayoría no avasalle el estado de derecho , con la diferencia de que esto llamó a la gente. Me impresiona ver escolares y secundarios todos diciendo no al quiebre constitucional", expresó Bareiro.

Indicó que para analizar quienes ganan y quienes pierden con el tratamiento de la enmienda que aún sigue su curso en la Cámara de Diputados, se necesita de más tiempo.

Comparó las movilizaciones en la Plaza de Armas al del año 1999, tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.

"Es como cuando lo mataron a Argaña. El asesinato político no era un límite ético, sino que era la ciudadanía. Ahora esto es un movimiento impresionante porque convoca, la gente salió a las calles. Yo esperaba que el presidente de la Cámara de Diputados ya no dé curso a esto (la enmienda), a un papel firmado en una sesión secreta. Tienen mayoría suficiente para aprobar, entiendo que la enmienda sigue vigente porque tiene que ver con una autorización de Cartes. Estamos en una encrucijada", expresó la experta.

Tras la decisión de Cartes de dar un paso al costado en su proyecto reeleccionista, se abre un montón de probabilidades de cara al 2018, coincidieron.