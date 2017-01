Amigos homenajean a David Bowie a un año de su partida

La función, cuya recaudación se destinará a la beneficencia, se celebra dos días antes del primer aniversario de su muerte, el 10 de enero del año pasado, y forma parte de varios eventos organizados en el Reino Unido para conmemorar su legado.

La cadena pública BBC emitió el sábado el documental David Bowie: The Last Five Years, en el que se revelaba que el cantante supo que moriría cuando estaba grabando en octubre el video de su último sencillo, Lazarus.

Además, hace justo un año, al cumplir los 69, Bowie sacó su vigésimo quinto y último álbum de estudio, Blackstar, después de realizar su sueño de estrenar en Broadway su musical Lazarus. EFE