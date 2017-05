Afara le bajó el pulgar a Peña y no descarta abrir un tercer frente

El vicepresidente Juan Afara bajó oficialmente ayer el pulgar a la virtual candidatura del ministro de Hacienda, Santiago Peña, como candidato presidencial del cartismo.

Dijo que es muy nuevo dentro del Partido Colorado y que cree que el elegido debe ser un político, tal como prometió el presidente Horacio Cartes de que iba a escuchar a la dirigencia a la hora de definir la chapa presidencial.

La posición política del vicemandatario fue marcada ayer luego de asistir a la ceremonia donde el presidente Horacio Cartes firmó un memorándum de entendimiento con su homólogo argentino Mauricio Macri que hace referencia a la deuda de la entidad binacional Yacyretá.

“(Peña) Es una buena persona. Es un buen técnico y creo que está haciendo un buen trabajo en el Ministerio donde fue asignado. Ahora, para el Partido Colorado yo decía y prefiero a un político, a gente de la militancia necesaria para llevar adelante el proyecto político”, expresó Afara dejando en evidencia de esta forma su descontento ante el plan del presidente de imponer el nombre del ministro de Hacienda y del gobernador Luis Gneiting, como dupla presidencial para competir en las internas de l 17 de diciembre de cara a las elecciones generales de 2018.

Afara agregó que no puede contestar si Peña es candidato del presidente Cartes o de su secretario general Juan Carlos López Moreira, considerado como uno de los hombres de peso dentro del Gobierno. “No puedo contestar. Voy a faltar a la verdad”, subrayó.

Cuando fue consultado de su intención de abrirse definitivamente del cartismo una vez que se confirme la dupla Peña-Gneiting, Afara respondió que nadie le comunicó oficialmente de esta decisión.

“Cuando tengamos la comunicación oficial, ahí voy a sentarme con mis compañeros y amigos que piensan como yo y bueno”, respondió.

Afara no negó que está conversando con el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, otro de los que rechazó la postulación de Peña. “Somos hombres. Yo dialogo con todos. Anoche (del miércoles) hablé con diputados. No niego con quienes hablo. No tengo porque negar”, apuntó. No descartó que se pueda formar el tercer frente dentro de la ANR para las elecciones.

En entrevista con Radio 1000, el vicepresidente cuestionó además la forma en que se afilió Peña al Partido Colorado. “Personalmente tengo un gran respeto y un gran afecto por el trabajo profesional que hace el señor Santiago Peña (...). No estoy de acuerdo (con su candidatura), porque me parece que las condiciones en las que se afilió al Partido Colorado todos conocen”, expresó.

Peña, de afiliación liberal, se afilió a la ANR de forma inesperada en octubre del año pasado, luego de la convención del Partido Colorado en la que los convencionales presionaron a Cartes para que destituya a los ministros no colorados. Ese día el presidente destituyó a Francisco De Vargas del Ministerio del Interior por ser afiliado del PLRA.

El martes pasado, Afara intentó ser prudente y tras acompañar a Cartes en actos de inauguración en Paraguarí dijo: “No todos servimos para todo, pero todos servimos para algo”.