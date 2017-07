"Air India ha tomado la decisión de no dar comidas no vegetarianas en su clase económica en los vuelos nacionales", indicó este lunes a Efe G.P. Rao, un portavoz de la compañía.



Rao señaló que la medida busca "reducir los desperdicios, reducir los costes y mejorar el servicio de comida".



El presidente de la compañía, Ashwani Lohani, indicó a The Hindu que con esta decisión también "se elimina la posibilidad de que se mezcle una comida no vegetariana a un pasajero vegetariano".



Air India suele tomar medidas poco convencionales como parte de su política empresarial.



En enero pasado anunció que todos sus vuelos nacionales tendrían una fila de asientos para mujeres que viajen solas, después de que una pasajera denunciara haber sido objeto de acoso durante un trayecto entre la India y Estados Unidos.



Tres días después, en otra medida curiosa -que no inusual-, la aerolínea decidió dejar en tierra a 57 miembros de su personal de cabina por estar gordos.



El Gobierno indio aprobó el pasado día 28 un plan para estudiar la desinversión en Air India y cinco de sus filiales, aunque sin ofrecer detalles sobre el proceso, modalidades de venta ni los porcentajes que baraja.



En el año fiscal 2016-2017 (de abril a marzo) Nueva Delhi inyectó más de 380 millones de dólares a Air India como parte de un plan aprobado por el anterior Gobierno para proporcionarle un colchón de 4.645 millones hasta 2021.



La aerolínea presenta deudas por valor de unos 7.700 millones de dólares.