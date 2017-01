Adrenalina en las nubes

A más de 3.000 metros de altura, se tiene una perspectiva diferente de la vida. No hay pasado ni futuro, solo el presente y las ganas de convertirse en Superman. Y a falta de alas, se despliega el paracaídas. Un sobrevuelo por el mundo del paracaidismo.

paracaidismo3.jpg Fernando Franceschelli

Por Natalia Ferreira Barbosa / Fotos: Fernando Franceschelli¿Qué es lo que impulsa a una persona a saltar de un avión? Los aficionados al paracaidismo dicen experimentar un auténtico sentimiento de libertad. Claro que lo que para algunos es satisfactorio, para otros es atemorizante. Como expresa el instructor Pablo Maldonado (48), con más de 2.000 saltos: "Somos terrestres, no tenemos alas y nunca vamos a volar. Dios nos diseñó para andar sobre la tierra, por eso siempre está el temor. La esencia del paracaidismo es dominar el miedo, por eso el 80% del trabajo es mental y el resto es práctica".Si pasamos al plano biológico, durante un salto se libera adrenalina, la cual tiene un efecto sobre el organismo: acelera el ritmo cardiaco, dilata las pupilas y aumenta la oxigenación. Entender las razones del vuelo puede ser difícil, pero para quienes aún se muestren temerosos ante esta práctica, es necesario saber que el paracaidismo experimentó significativos cambios. En la actualidad, los riesgos se minimizan con la tecnología y equipos de última generación probados y testeados. En comparación con 30 años atrás, ahora es más probable que un incidente ocurra a causa de un error humano antes que del equipo, según explica Rubén Conejo Acosta (57), del Departamento Técnico de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo (APPD).Hasta 1979, oficialmente, el paracaidismo en el país era una actividad netamente militar. Ese año supuso su nacimiento como deporte con la fundación de la Asociación Paraguaya de Paracaidismo Deportivo, de la mano de un puñado de aficionados y gracias al inmigrante italiano Elio Massagrande, quien dictó los primeros cursos en el país. "El salto militar se realiza a poca altura, porque tiene finalidades tácticas, de infiltración. También se utiliza un paracaídas redondo no dirigible, y eso nos diferencia. El equipo utilizado para el paracaidismo deportivo, que es diversión con seguridad, es 100% dirigible en óptimas condiciones climáticas", explica Maldonado, quien los fines de semana se desempeña como instructor en la escuela de paracaidismo Skydive Sin Límites.Cuando Rubén Acosta se animó hace 28 años a perseguir sus sueños de volar, quienes lo rodeaban pensaron que era una idea pasajera, no tenían idea de qué estaba naciendo en aquel momento. En 1988 operaba una sola escuela, que era de la APPD, y el entrenamiento era de 15 días, para lo que pidió permiso en su trabajo. "En aquella época dependíamos exclusivamente de nuestro entrenamiento físico para accionar. Me concentré en la práctica y descubrí mi pasión por este deporte, y lo convertí en un estilo de vida. Di todo mi tiempo y espacio para desarrollar un esquema de práctica y enseñanza y así convertirme en instructor", cuenta este profesional que en 2016 realizó 425 saltos y, en total, ya acumuló más de 5.500."Actualmente el paracaidismo está siendo más seguro, por lo cual los tiempos de instrucción se están acortando. Ahora con cuatro o seis horas de instrucción ya se puede hacer un salto", afirma Maldonado. Y las horas se reducen a minutos cuando se trata de la modalidad tándem, en la cual uno va unido por un arnés especial al instructor; es un salto de a dos a unos 3.600 metros de altitud."Si se quiere experimentar por primera vez un salto —sugiere Maldonado—, el tándem es el indicado. Después de unos 20 segundos en caída libre, se acciona el paracaídas y hasta aterrizar se demora de cinco a seis minutos". Lo que se necesita para saltar, aparte de estar dispuesto a disfrutar de la experiencia, es contar con 15 años como mínimo (con el permiso de los padres) y no sufrir de problemas del corazón ni epilepsia. De acuerdo a la modalidad que se elija, se podrá requerir un chequeo médico. Y en relación con las condiciones climáticas, no debe haber mucho viento y el cielo debe estar despejado. El costo promedio del salto tándem está entre G. 900.000 y G. 1.000.000.También hay otras dos modalidades, la ASL (assisted static line) y la AFF (accelerated free fall). En el ASL o método de línea estática, el interesado se lanza solo y tres segundos después de que haya abandonado la aeronave, el paracaídas se abre automáticamente a través de una línea estática. Para este caso se necesitan entre cuatro u ocho horas de instrucción, y durante este tiempo el alumno se familiariza con el equipo, las posiciones que deberá adoptar y qué hacer en caso de una emergencia. "Hay dispositivos de seguridad, y si el alumno pierde el conocimiento, a cierta altura, estos equipos, de primera generación, se abren solos gracias a unos sensores. Siempre llevamos un paracaídas principal y otro de reserva. Si el principal tiene un inconveniente, hacemos un procedimiento que le enseñamos al alumno: liberamos el que se abrió mal y accionamos el paracaídas de reserva que siempre se abre", agrega Pablo.Mientras que en el AFF o caída libre acelerada, se salta acompañado de dos instructores. Cada uno tiene su propio paracaídas, y le asisten sujetando el cuerpo del alumno en el aire, como si estuviera planeando. Tras 50 segundos de caída libre (el tiempo dependerá de la altura) se abre el paracaídas. De acuerdo a Maldonado, esta modalidad, junto al tándem, es la más solicitada. Así que si desea volar por los cielos, por unos minutos al menos, debe estar dispuesto a superar sus miedos e invertir sus ahorros.............................