Acosta se somete a una nueva cirugía

Acosta fue trasladado a Brasil el pasado martes 4 de abril para recibir mayor atención médica, luego de haberse encontrado en estado delicado en la unidad de terapia intensiva y ser objeto de dos cirugías, la primera de cinco horas y la segunda para extraerle tres balines que impactaron en el rostro.

Milagro. Pese a la grave herida que sufrió el diputado Acosta, Amarilla señaló que de haber recibido el impacto unos centímetros más abajo, a la altura de la tráquea, podía haber perdido la vida.

La fiscala Liliana Zayas imputó el pasado viernes al suboficial Benito Sanabria por supuestamente haber sido el que disparó y desfiguró el rostro al diputado nacional en la tarde del 31 de marzo durante la represión policial (ver detalle a la derecha).

Diputado envía mensajes en redes a los jóvenes

El diputado liberal Édgar Acosta escribió ayer mensajes en las redes sociales. "Represión policial (pegar) no es la solución para jóvenes soñadores que quieren un mejor Paraguay, van a salir más y más, la lucha ya es a nivel país", expresó en Twitter. En Facebook escribió: "Cuando jóvenes soñadores, sin importar partido político, religión, etc., se involucran para defender y lograr un Paraguay libre de ataduras, y más aún después del asesinato cobarde de Rodrigo Quintana, no hay represión que los detenga".