Zapag califica a la APF como una “seccional”

“Les preocupan solo sus intereses. No se dan cuenta de la magnitud del bochorno del comunicado. Es realmente lamentable, en ningún momento en ese comunicado se refieren a qué van a hacer para mejorar ese bochorno”, indicó el titular azulgrana en comunicación con El Extra de Fútbol a lo Grande, por NPY.

“La indignación ciudadana es inatajable, yo de mi lado voy a seguir trabajando, no van a hacer que nos callemos. Cerro merece respeto y no amenazas”, agregó.

EL APOYO A HARRISON. En un segundo comunicado, el Consejo Ejecutivo otorgó su apoyo y confianza a la gestión del presidente de la APF, Robert Harrison, quien fue víctima de escraches en su vivienda el jueves, cuyos actos vandálicos fueron condenados por el Comité Ejecutivo.

“1. Otorgar apoyo y confianza en la gestión institucional llevada adelante por el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Lic. Robert Harrison Paleari, quien en conjunto con este Consejo Ejecutivo analizará y decidirá las acciones concretas para el normal desarrollo de nuestro fútbol”, reza el comunicado en su primer punto.

En el punto dos condenan “los hechos vandálicos perpetrados en las inmediaciones de la residencia del presidente de la APF”. En el punto tres piden al Tribunal Disciplinario que investigue de manera inmediata y sus antecedentes remitir a la Justicia ordinaria.

Jorge González, miembro del Comité Ejecutivo, hizo de vocero y señaló a El Extra de FALG que la mayoría decidió que el partido entre Cerro y San Lorenzo no se vuelva a jugar. “Se hizo el recuento de quienes estuvieron de acuerdo y quienes no. La mayoría decidió que no se juegue”, expresó González.

DESPROGRAMACIÓN. El Consejo de la APF pidió la desprogramación del cuarteto arbitral.

“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36°, incisos a) y t), en concordancia con el artículo 56°, solicitar a la Comisión de Árbitros de la APF la desprogramación inmediata sine die del cuarteto arbitral conformado por los señores Christian Aquino (árbitro principal), Milciades Saldívar (asistente 1), Diego Silva (asistente 2) y Dionicio Cristaldo (cuarto árbitro)”, expresa parte del primer comunicado emitido, en el cual exponen su descontento por lo acontecido e instan al Tribunal Disciplinario a investigar los hechos, de igual manera al Tribunal de Ética a llevar adelante los procesos.