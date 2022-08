Zapag avala a Chiqui Arce

Francisco Arce, en el pospartido ante General Caballero fue enfático que no dejaría el cargo. “Yo no voy a renunciar y no es por la cláusula de contrato. Si quieren ir más allá tienen que preguntarle a los dirigentes qué piensan. Yo no voy a abandonar. No es la primera vez que nos pasa un bajón, ya nos hemos recuperado. Soy cerrista y quiero lo mejor para el club, soy institucionalista, si me echan no será la primera vez que me sacan del club”, expresó el entrenador azulgrana.

Sobre sus ganas de seguir al frente, fue muy rotundo: “Volví a dirigir al club al día siguiente del entierro de mi hijo, es algo que no pueden preguntar (sobre sus ganas de estar al frente del primer equipo)”.



El presidente de Cerro Porteño respaldó públicamente al entrenador.



partidos lleva dirigidos Arce en este ciclo al frente de Cerro con 66 victorias, 27 empates y 30 derrotas.