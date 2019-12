Zacarías Irún, citado para medidas y podría quedar con prisión en CDE

Los fiscales de la causa, Sandra Aghemo, Omar Legal y Claudelina Corvalán, solicitaron la prisión preventiva del procesado.

La audiencia de imposición de medidas es en la causa número 13, en la que Javier Zacarías Irún, actuando como asesor ad honorem de la Municipalidad de Ciudad del Este y siendo su esposa la intendenta, habría incitado al pago de campañas publicitarias con el dinero de la institución, específicamente propagandas para posicionar la imagen de Sandra, de Javier y el hermano de este, Justo Zacarías, esto entre los meses de julio y diciembre del 2015.

La empresa favorecida en los pagos es Frontera Producciones.

Según documentos observados, en los últimos 8 años la firma Frontera Producciones ganó todas las licitaciones realizadas por la Intendencia, lo que le permitió facturar a la Municipalidad más de G. 16.914.676.000.

En el caso se encuentran procesados Sandra McLeod, ex intendenta de Ciudad del Este; Alberto Rodríguez Florentín, Carlos Darío Bordón Bottino, propietario de Frontera Producciones; David Christian Espínola Osorio, ex administrador; Juan Domingo Sanabria Notario, ex jefe de prensa; Dora Elsi Rojas Espínola, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola, Olga Beatriz Rojas Espínola y Ernesto Javier Zacarías Irún, asesor ad honorem.

El abogado de ZI, Ricardo Preda dijo que el martes decidirán qué acciones tomar, pero indicó que no tiene sentido pedir la prisión para su cliente, ya que no existió obstrucción alguna en la investigación, y el caso ya cumple once meses, inclusive con un pedido de prórroga solicitado por la Fiscalía.