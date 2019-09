Yaguarón: Intendente alega que cobro de patente fue “error”

El intendente de Yaguarón, Luis Rodríguez, asegura que “pecó de inocente” al cobrar cerca de G. 2 millones por patente a la empresa Benia SA, que proyecta instalar un sitio de disposición de residuos en el municipio. Actualmente el jefe comunal asegura que acompaña el rechazo de los pobladores con respecto al vertedero. Alegó que la empresa no tiene permiso municipal. Sin embargo, desde la firma aseguran que Rodríguez en principio apoyó el plan, pero luego retrocedió porque quiere volver a candidatarse.

“El pago por patente (en noviembre de 2018) no les permitía construir nada. Sinceramente fue un cobro irregular, un error administrativo, que realizamos en la Municipalidad, porque ellos no presentaron ningún documento, estatuto. Por suerte les sirvió solo dos meses ese papel. Este año ya no les cobramos”, comentó Rodríguez.