¿Y si abordamos las elecciones para los ciudadanos?

El electoralismo empalagoso e interminable al que nos someten a los paraguayos no da respiro. No deja espacio para detenernos unos minutos y, por lo menos, desde los medios de comunicación plantearnos cómo podríamos abordar estos procesos eleccionarios –internas, municipales y nacionales– desde una agenda ciudadana, y no siguiendo la rutina de los políticos.