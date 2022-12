Wiens no aceptó la oferta cartista y Mario Abdo lo reacomoda en Itaipú

Se complica el plan de unidad colorada tras la derrota oficialista en las internas partidarias. El ex precandidato presidencial Arnoldo Wiens no aceptó la oferta lanzada por Horacio Cartes de ser ungido como vicepresidente segundo de la ANR.

Tras el fracaso electoral, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, premió a Wiens y lo ubicó como nuevo miembro del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Itaipú.

Mediante el Decreto Nº 8555 fue nombrado en el cargo en reemplazo de Eduardo Viedma Paoli. Tendrá un jugoso salario de G. 82.549.200 (más beneficios extras).

“Honraré el cargo con trabajo sin descanso, compromiso total, y patriotismo, defendiendo los intereses del #Paraguay como ha sido siempre mi conducta”, afirmó el ex precandidato presidencial.

El cartismo empezó a medir el acercamiento luego de los resultados electorales del pasado domingo. El candidato presidencial de la ANR, Santiago Peña, mantuvo una conversación telefónica con Wiens para plantear el ofrecimiento de ocupar el cargo partidario. Sin embargo, en el entorno presidencial no cayó bien la propuesta y sin muchos rodeos la respuesta fue negativa.

El jefe de campaña de Fuerza Republicana, Arnaldo Franco, señaló que es una decisión definitiva personal de Wiens. La misma fue informada al equipo del movimiento.

“Santi le devolvió la llamada. Le respondió que no. Que agradecía y que es una decisión definitiva que no acepta el ofrecimiento de la vicepresidencia segunda de la ANR”, explicó Franco. Acotó que el ex precandidato presidencial dedicará tiempo a su familia y que luego estarán conversando con el equipo.

ARTICULADOR. El presidente del Congreso, Óscar Salomón, habló sobre el plan de acercamiento entre Fuerza Republicana y Honor Colorado.

Mientras el presidente Mario Abdo Benítez no da ninguna señal, Salomón afirmó que cree que el abrazo republicano se dará entre ambos sectores, a pesar de que hubo una fuerte confrontación durante las internas.

“Se tiene que dar, ya que la unidad es la única fuerza que tenemos dentro del partido, pero hay que buscar las condiciones”, expresó Salomón.

Evaluó que los resultados electorales fueron parejos entre ambos movimientos y que hay que buscar las condiciones necesarias para cerrar un acuerdo sin ningún tipo de condicionamiento.

“Puedo ser yo un articulador de la unidad, nosotros no iremos de a uno, vamos a ir como Fuerza Republicana”, apuntó el legislador.

Refirió que se tendrá que designar un articulador o un equipo que trabajará por la unidad.

Decreto Wiens_39808681.jpg Decreto. Marito nombra a Wiens como consejero en Itaipú.

Decreto. Marito nombra a Wiens como consejero en Itaipú.