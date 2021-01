West Ham, sin Balbuena, gana y Leeds, de Bielsa, cae

Después de la derrota frente al Tottenham en la última jornada de la Premier y la humillante eliminación en la FA Cup frente a un equipo de la cuarta categoría, el Leeds de Marcelo Bielsa sigue sin reaccionar y perdió en casa por 1-0 frente a un Brighton que lucha por no descender.

El jugador franco-argentino Neal Maupay fue el autor del importante gol del triunfo que permite al club del sur de Inglaterra alejarse de la zona de descenso, ocupando ahora la 16ª posición con 17 puntos, cinco más que el Fulham, primer equipo en posición de bajar al Championship.

El Leeds se queda con 23 puntos en 12ª posición, aunque podría perder alguna plaza en función de los resultados de esta 19ª fecha del campeonato inglés.

Antes, dos tantos de penal marcados por el brasileño Matheus Pereira dieron la victoria al West Bromwich por 3 a 2 en su visita al Wolverhampton. Por su parte, el West Ham (sin el paraguayo Fabián Balbuena) se mantiene en la zona alta de la clasificación (8º) tras derrotar por 1-0 al Burnley (17º) con un tanto de Michail Antonio (9º). Otros resultados: Chelsea 1-0 Fulham, Albion 3-2 Wolves. La ronda prosigue hoy con los compromisos entre: Shenfiel United vs. Totteham (11.00), destacando el compromiso entre Liverpool vs. el líder Manchester United (13.30) y Manchester City vs. Crystal Palace (16.30).

Para mañana: Newcastle (del paraguayo Miguel Almirón) vs. Arsenal.