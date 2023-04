Warner Bros. cumple un siglo fiel a sus clásicos y con nuevos proyectos

En todos estos años, produjo algunas de las historias más populares del cine y desarrolló historias y personajes icónicos de la televisión, como el carismático Conejo Bugs Bunny y el resto de los Looney Tones, además de los entrañables amigos de Nueva York protagonistas de la famosa serie Friends.

En el marco de las celebraciones de estos 100 años, la empresa decidió devolver a las salas de cine del mundo algunos de sus títulos más importantes de modo gradual. El público podrá ver en la pantalla grande éxitos como Superman, de 1978, con Christopher Reeve como protagonista, al igual que El Exorcista.

De igual modo, el 2023 es para el estudio un año de esperados estrenos y renovaciones de sus franquicias más populares, como en el caso de las novedades anunciadas respecto a la intención de unificar el universo cinematográfico de DC, protagonizado por héroes como Batman, Mujer Maravilla, Superman y Flash.

Historia. La historia de Warner Bros. se inicia con la inmigración de una familia polaca y judía a Estados Unidos en 1903, cuando Albert, el mayor de los hermanos, se interesó por la proyección de películas. Acompañado de sus hermanos, Sam, Harry y Jack, Albert incursionó en el negocio del cine al invertir 150 dólares en la compra de un proyector de cintas que usaría para llevar algunos filmes a los pueblos mineros de Pensilvania.

El proyecto fue creciendo primero en el ámbito de la distribución y luego en producción. En 1918 formaron su primer estudio de películas, pero recién en 1923 se creó oficialmente la empresa bajo el nombre de Warner Bros. Pictures Inc. Ese mismo año se consolidó el negocio con el éxito de Where the North Begins, la tercera cinta con la participación de Rin Tin Tin, un perro que conquistó al público y se convirtió en la primera gran estrella de los estudios.

Los hermanos apostaron luego al cine sonoro con The Jazz Singer, en 1927, y revolucionaron la industria al presentar la primera película con sonido sincronizado. Las décadas siguientes estuvieron marcadas por el ascenso de estrellas como Humphrey Bogart, en Casablanca, y James Dean, en Rebelde sin causa.

Tras años conturbados, Warner Bros. mostró su poderío con filmes como Ben Hur, a finales de los cincuenta, y más tarde con el ascenso de Steven Spielberg, con Tiburón, a mediados de los setenta, y con la primera película de superhéroes: Superman.

Futuro. El esfuerzo por mantenerse vigente continúa ante un escenario que exige adaptarse a nuevos modos de presentar contenidos, la búsqueda de nuevas historias y el impulso de la diversidad.

Entre las apuestas está el proyecto entre HBO Max y Warner Bros. de crear una serie sobre Harry Potter, protagonista de una de las franquicias más exitosas de la compañía. En cuanto a filmes, se aguarda el estreno de la versión cinematográfica de Barbie, a cargo de Greta Gerwig, y una nueva producción a cargo de Martin Scorsese: The Killers of the Flower Moon. EFE