Wagner juró como diputado con venia del bloque cartista

Antes de prestar juramento, se retiraron los diputados Pedro Alliana y Basilio Bachi Núñez por su disconformidad. Llamativamente tras jurar, el nuevo legislador del PLRA se retiró del recinto parlamentario.

El presidente de la Cámara Baja volvió a ratificar que se trata de un hecho anticonstitucional porque desde su punto de vista el mismo debe renunciar a la Junta Municipal.

Sin embargo, los otros diputados cartistas permitieron que Wagner jure. “Para mí no es legal, no es constitucional y hay antecedentes, inclusive, que un concejal que vino con permiso a ocupar una banca en la Cámara de Diputados después, ya no pudo regresar a la Junta Municipal; hay sentencia inclusive de la Corte”, dijo el legislador.

Por otro lado, se volvió a referir al caso de Celeste Amarilla señalando que se actuó con legalidad. “A la colega se la suspendió por reiteradas faltas de conducta al pleno, especialmente, a cómo se refería hacia los colegas diputados y, en varias ocasiones, desde la presidencia le hemos llamado la atención”, mencionó.

Por su parte Ramón Romero Roa, dijo que está en desacuerdo con la sanción a Amarilla, pero que la banca no le corresponde ocupar a Wagner, sino al segundo suplente. Señaló que no se debe tener como precedente el hecho de que un concejal halla jurado con permiso en el Senado (Martín Arévalo) ya que también es irregular. “El señor Wagner si quiere ser diputado debe desligarse de su función municipal en todos los términos y en caso de que renuncie como diputado suplente, el PLRA debe designar al segundo suplente para ejercer esta función temporal”.

Basilio Núñez dijo que jurídicamente es incorrecto el juramento de Wagner, pero que la bancada actúa políticamente en este caso. Kattya González se refirió irónicamente hacia sus colegas como los “exultantes 42 comisarios del pensamiento libre”, para referirse a los comunicados de la Iglesia y leyó parte del pronunciamiento de la CEP que en un estado social derecho es soberana la Ley y no la voluntad arbitraria de los hombres.

Cabe recordar que Wagner dijo semanas atrás que no iba a jurar supuestamente porque estaba en desacuerdo con la suspensión de Amarilla, pero ante la avalancha de críticas decidió rever esta decisión.

Los propios liberales advirtieron que sería una marioneta del cartismo ya que si él no juraba, asumiría como suplente la colorada cartista Guadalupe Aveiro, ex esposa del ex senador colorado Víctor Bogado.