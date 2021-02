Vuelta al Mundo, colección ideal para emprender un viaje

Volver a salir, conocer, viajar y descubrir, luego de casi un año en confinamiento, poco a poco las fronteras vuelven a abrirse, es por eso que Florencia Méndez, creadora del blog de viajes, Srita. Méndez junto a Luciana Quevedo de Serendipiti, se animaron a lanzar la colección Vuelta al Mundo.

“Engloba un sinfín de ideas, productos y ganas de poder trasmitir un poquito de cada rincón de este mundo hermoso a todos”, comenta Florencia. Cada diseño con un propósito Vuelta al Mundo posee seis diseños diferentes y gamas de productos. Cada diseño cuenta con diferentes productos, los que incluyen: Porta pasaporte, porta documentos, almohaditas de viaje, protectores de maletas, neceser y los infaltables protectores de celulares que son adaptables a todas las marcas y modelos. La primera opción es La Floresta, inspirada en las hortensias que se encuentran en cada jardín del peculiar entorno urbano, del balneario más antiguo de la costa de Uruguay, cuyos orígenes se remontan a 1909 y donde muchos pasaron el verano. El otro diseño, inspirado en el desierto de Atacama se denomina Noches de Atacama. “Es nuestro desierto favorito del mundo, no solo por el clima y la diversidad que nos ofrece, sino que sus noches son para enamorarse. No se necesita luz porque las estrellas y la luna iluminan tanto que ayudan a ver el camino”, menciona la viajera. Rivera Maya se denomina otra propuesta, inspirada en las mejores playas de Quintana Roo. “Riviera Maya es nuestro destino favorito de vacaciones clásicas. Nuestra parte favorita, Tulum donde el hippie chic se mezcla de la mejor forma. Nos encanta apreciar la diversidad étnica, el mexicano, los turistas, ver a las mujeres disfrutando del verano, las olas y no podía faltar nuestro animal favorito, la tortuga”, relata. La lista prosigue con la colección Pura Vida, el dicho más conocido de Costa Rica. “Y es que la vida allá es mucho más que playa como todos piensan. Su característica principal es la diversidad de la naturaleza, y un país donde tenés de todo para ver. Pero si sos valiente y te adentras en la selva podrás observar al tigre, entre plantas, flores hermosas y autóctonas del lugar”, refiere. “Todos queremos dar la vuelta al mundo algún día en nuestra vida, y con todo lo que hay que ver como para no quererlo”. La colección Explore the World representa las ganas de explorar el mundo. Y como última opción, la colección Vuelta al Mundo que está representada por una serie de sellos que están estampados en los pasaportes. “Esta colección nos lleva a querer más, a viajar con los recuerdos, a vivir cada momento y que nuestra historia se vaya escribiendo a través de ese pequeño librito”, finalizó Méndez.



Para viajar. Srita Méndez y Serendipiti presentan la colección Vuelta al Mundo que incluye objetos necesarios a la hora de viajar.



Industria nacional

Srita Méndez y Serendipiti presentan la colección Vuelta al Mundo que contiene seis diseños diferentes y engloba un sinfín de ideas y productos que transmiten un poco de cada rincón del mundo.

Los elementos disponibles son porta pasaporte, porta documentos, almohaditas de viaje, protectores de maletas, neceser y case. Mientras que las colecciones son La Floresta, Noches en Atacama, Riviera Maya, Pura Vida, Explore the World y Vuelta al Mundo. Están disponibles en la góndola de Serendipiti del Paseo La Galería y Market Place, además en la página web www.serendipitistore.com.