Viviendas afectadas en San Juan Bautista por el temporal

”En el temporal del miércoles ya no hubo afectados, solo árboles caídos y los compañeros prontamente fueron a despejar la calle más de eso no tuvimos, en cuanto a las familias que fueron afectados hace 8 días, habíamos salido a recabar datos ese mismo día junto a la misma intendente Cristina Ayala y los compañeros de trabajo y además entregando carpas a los que estaban en situación más crítica, al día siguiente desde temprano con gente de la Secretaría de Emergencia Nacional, el gobernador de misiones y les entregamos víveres, hasta ayer entregamos ladrillos, frazadas, colchones y chapas” expresó Juana Meza funcionaria de la Municipalidad de San Ignacio Misiones.

El temporal que volvió a azotar al departamento de misiones el miércoles alrededor de las 16:30, esta vez afectó a familias de la compañía San Antonio Paracau de Santa María y San Juan Bautista. ”Yo hacía 2 días nomás que había techado mi casa para mudarme con mi familia, con mucho esfuerzo compré 18 chapas, mi hija de 4 años miraba con tristeza como el viento se llevaba nuestro techo, aún no tengo apoyo de las autoridades, si no vienen a ver, me voy acercar a pedir ayuda, no tengo otra opción” explicó Luis Ortiz afectado de Santa María Misiones.

En el barrio Tape Guasu de San Juan Bautista en la entrada de la Villa de Madres Solteras Monseñor Pastor Bogarín Argaña, madres de familia quedaron gran temor luego de las pérdidas tras el paso del temporal.

lluvias en el Chaco. El temporal que cayó la noche del miércoles y continuó hasta la mañana del jueves en el departamento de Alto Paraguay trajo lluvias dispersas con vientos fuertes al principio, pero no causó daños materiales que se haya registrado.

La cantidad de agua caída fue de 23 milímetros en Puerto Casado; en Carmelo Peralta 60 milímetros y los demás distritos como Fuerte Olimpo tuvo un promedio entre 35 a 40 milímetros en lugares que como en Toro Pampa y María Auxiliadora que son sitios donde es de vital importancia el agua que se acumula de las precipitaciones. La llegada de la lluvia beneficia al sector productivo de la zona, más golpeado por la prolongada sequía que azota desde hace varios años. La cantidad que se viene acumulando, desde el mes de setiembre, prácticamente ya superó los 200 milímetros que llegó a regar el monte chaqueño, los pobladores pudieron junta agua en sus tajamares y aljibes.