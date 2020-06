Viveros de Cabañas vuelven a la actividad en Caacupé

La imposibilidad de desplazamiento vehicular que obligó por la cuarentena en su primera fase, a estar preocupados por la escasas ventas que estaban teniendo y que eso podría empeorar. Luego que las actividades, ya correspondientes a la fase 2, comenzaron a ver una luz por el arribo de compradores.

En la actualidad, en uno de los viveros de los hermanos Delvalle, recibe gente interesada en la adquisición de docenas de flores de variadas producciones que son llevadas para la reventa en Ciudad del Este. En gran número se han acercado en vehículos para surtirse de las múltiples y coloridas flores, que se encuentran aún en macetas, para llevarlas y comercializarlas en la capital del Alto Paraná y sus alrededores.

Óscar Balbuena, uno de los propietarios del mencionado vivero, sobre sus actividades comentó; “al reabrirse esta fase 2, nos estábamos viendo en figurillas porque no podíamos cumplir con los miles de pedidos que ahora vienen a buscar del interior del país. Esto es debido a la cuarentena y que en las compañías no permitieron que continuáramos con nuestros cultivos y por ende, ahora que nuestros clientes nos están solicitando las flores, les estamos entregando lo que tenemos, porque aún no podemos abastecer las docenas y unidades que nos piden. Es así, que ahora en este camión están cargando todo lo que tenemos, incluso llevan las que están en macetas para que ellos vuelvan a comercializarlos en el Alto Paraná”. Agregó que “entre las flores que más producimos, y prefieren llevar, están las petunias, coralitos, boca de señorita, margaritas, crisantemos, clavelina, botón de oro, táchate, botoncito, pensamientos” destacó Óscar Balbuena.