Virus local puede aportar para el desarrollo de una vacuna

El virus circulante del Covid-19 en Paraguay podría aportar al desarrollo de una vacuna contra la enfermedad.

Así lo afirmó la doctora en biología molecular Graciela Russomando, coordinadora del equipo de diagnóstico en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), considerando que el hecho de que la baja carga viral del SARS-CoV-2 en la comunidad puede ser de gran interés porque puede ser compatible con una cepa vacunal. Debido a esta característica, Russomando, con 33 años de experiencia en investigación en biología molecular, destacó que Paraguay puede aportar científicamente para el desarrollo de una posible vacuna que ayude a inmunizar a la población contra el nuevo virus. Sin embargo, lamentó que estemos atrasados en el tema de la realización de estudios de secuenciación a fin de aportar mayores datos informativos sobre el virus. Russomando indicó que el Laboratorio Central del Ministerio de Salud puede realizar el análisis, pero desconoce por qué no lo hace. Además, refirió que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) formó un foro y pidió a todos los ministerios de Salud de la región enviar al menos cinco muestras, a fin de tener un mapeo regional sobre la carga viral del Covid-19 que circula en la región. “Hasta ahora, que yo sepa, Paraguay no pudo remitir esas muestras”, dijo a Monumental 1080 AM. La bióloga reiteró que la propagación del virus en el país se encuentra atenuada y la carga viral aún es baja gracias a las medidas de distanciamiento social y los mecanismos de higiene. CARRERA Actualmente, hay unas 10 vacunas contra el Covid-19 que se están probando en humanos, incluidos proyectos de los laboratorios de la compañía estadounidense Pfizer, que desarrolla su proyecto junto al laboratorio alemán Biontech, y otra de la farmacéutica británica AstraZeneca, que investiga junto a la Universidad de Oxford. La empresa farmacéutica estadounidense Novarax ha iniciado en Australia un primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra el coronavirus y espera tener los resultados en julio antes de iniciar una segunda y definitiva fase. El desarrollo de la vacuna cuenta con el apoyo de la gran red mundial de la Coalición para las Innovaciones y la Preparación para Epidemias (CEPI), que trabaja para encontrar una vacuna que mitigue los efectos de la actual pandemia. También se están haciendo ensayos clínicos con humanos en cuatro laboratorios en China, dos de la compañía Sinopharm, uno de Sinovac y otro de la Academia de Ciencias Médicas de China, según reporta EFE.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD