Vínculos de RGD con Diesel despiertan temor a impunidad

Esto, teniendo en cuenta que el abogado Eduardo Rodríguez Alcalá Chaves es sobrino de Nélida Chaves, viuda del ex senador colorado cartista Óscar González Daher y yerno del presidente de la Corte, César Diesel.

Estas conexiones de parentesco generan miedo entre las víctimas de RGD, quienes actualmente buscan recuperar lo que perdieron en manos del clan luqueño mediante el pedido de resarcimiento en el fuero civil.

Diesel fue elegido como nuevo presidente de la Corte Suprema en presunta maniobra del cartismo. Sin embargo, el ministro negó contar con la influencia de Honor Colorado, liderado por el ex mandatario Horacio Cartes, sancionado por Estados Unidos por hechos de corrupción.

“Es un absurdo total. Esta es una elección interna que está a cargo de nueve ministros. En este caso, fueron ocho. Descarto absolutamente y resulta inaceptable. En las tres elecciones que yo participé no hubo ninguna injerencia política”, aseveró el ministro durante su primer discurso como presidente de la máxima instancia judicial.

APRIETE. Eduardo Rodríguez Alcalá fue denunciado en la misma causa de Iván Balbuena Ruiz Díaz, hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, ya que ambos en carácter de representantes legal de la empresa Finplus SA, perteneciente a Emilio José Ruiz Díaz, iniciaron la demanda en juicio ejecutivo al médico Gustavo Arbo, intentando cobrar dos cheques pertenecientes al doctor, por una supuesta deuda de G. 27.767.500, pese a que los cheques fueron denunciados como robados.

Este modus operandi de apriete legal por medio de la Justicia paraguaya es el mismo esquema utilizado por el prestamista RGD y por el cual fue condenado.

Cabe recordar que el nombre de Iván Balbuena salta en los audios filtrados entre Ramón y la esposa de Luis Arza en la causa de esquema ponzi que este último habría realizado con una suma millonaria de dinero que RGD le dio “para hacer trabajar”. En dicha conversación se escucha afirmar a la mujer que Iván le despojo de una estancia a su esposo.

RESARCIMIENTO. Las víctimas de Ramón, que son 155 personas que fueron presentadas por la Fiscalía durante el juicio, pueden exigir el comiso de sus bienes en efectivo de USD 47 millones para el resarcimiento por el daño ocasionado. Los mismos deben recurrir a un juez civil o penal para la solicitud correspondiente.

La abogada querellante, Patricia Doria, representante del empresario Julio Mendoza Yampey, una de las víctimas del esquema de usura y aprietes judiciales del clan González Daher, se había manifestado sobre los resarcimientos a los que podrán recurrir las personas afectadas. “Con la sentencia se comprobaron 155 casos de usura en el juicio y denuncias falsas. Entonces, esa cantidad de víctimas se encuentran habilitadas a reclamar”, explicó Doria.

Indicó que se podrá presentar una demanda ante el fuero civil o el fuero penal para iniciar la diligencia pertinente y acotó que los plazos dependen de la actitud de la contraparte, ya que puede presentar acciones para dilatar el proceso. El resarcimiento debe incluir un monto concreto en forma particular sobre el valor del perjuicio económico. “El daño es particular y eso se tiene que medir en cada caso, no es algo global”, afirmó.

Sin embargo, ahora, con la nueva designación de Diesel como presidente de la Corte se teme que existan reveses judiciales en las causas promovidas por las víctimas del clan González Daher para recuperar lo perdido.

“Vemos esto nuevamente como un golpe a la gente”

La activista social y candidata a diputada Aidée Vera consideró la elección de César Diesel como nuevo titular de la Corte Suprema de Justicia como un nuevo golpe a la ciudadanía, perfectamente perpetrado para la lograr impunidad de Horacio Cartes.

Realmente los ciudadanos activistas en el combate a la corrupción siempre estamos observando los que realizan los órganos de Justicia como la Corte Suprema y los órganos extrapoderes, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y ela Consejo de la Magistratura. Para nosotros es un golpe perpetrado para tener la Justicia a merced de estos impresentables que siempre vienen poniendo jueces a medida, en este caso lo de Jorge Bogarín y se complementa con la votación para presidente a César Diesel”, sostuvo Vera.

Indicó que con estas decisiones no cambiará nada en la institución y todo seguirá igual.

“Esto nos da la pauta de que va a continuar lo mismo en la institución, no habrá ninguna política institucional para el combate a la corrupción e impunidad. Desde hace tiempo se viene haciendo esto, de elecciones para beneficio propio. Nosotros creíamos que iban a cumplir su palabra de elegir a los mejores y no cumplen el pedido de la ciudadanía, siguen realizando como siempre sus jugadas”, expresó.

Indicó que “lo que nosotros consideramos es que es un golpe perfectamente creado de manera a mantenerlo a Jorge Bogarín y ahora con la designación de César Diesel se completa de que tienen los órganos extrajudiciales, tememos que esto continúe afianzándose y obtener la impunidad que se viene para Horacio Cartes”.

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) eligió el pasado viernes como nuevo presidente de la máxima instancia judicial al ministro César Manuel Diesel, reemplazando al cuestionado Antonio Fretes, quien fue vinculado a Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a Estados Unidos para ser procesado por lavado de dinero.

Fretes, quien no se presentó en la sesión, se jubilará como ministro en el cargo el próximo 10 de marzo y en su reemplazo asumirá uno de los 40 candidatos que postularon para ello y cuyo proceso de selección está a cargo del Consejo de la Magistratura. También fueron electos vicepresidentes primero la cuestionada Carolina Llanes y Eugenio Jiménez Rolón.