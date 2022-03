El volante Mathias Villasanti, quien sufrió un traumatismo de cráneo tras una agresión en la previa al clásico gaúcho contra Inter, fue dado en alta en el hospital y ya se encuentra en su domicilio de Porto Alegre.

En conversación con La Sobremesa de Monumental 1080, la madre del jugador, Mirtha Rolón, contó que “lo primero que me dijo fue ‘mamá, estoy bien’. Me tranquilicé más. Yo hablé con él”. El jugador, por su parte, agradeció “a todos los que me mandan su apoyo”.