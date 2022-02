Villamayor no puede ingresar a los EEUU porque se le canceló la visa

En su descargo, el ex ministro de Mario Abdo dijo que recibió una nota en la que le indican que la decisión de suprimirle la visa fue tomada por “información que se recibió”. Es decir, que como afectado ya está notificado de la medida consular.

“Recibí una nota de la unidad consular. Entiendo que la Embajada no tiene que ver con esto, de que se alteraron las condiciones de mi admisibilidad, pero no me dicen el motivo. Como estas cuestiones soberanas internas no son justiciables, no es que puedo apelar; lo que dice la nota es que puedo pedir audiencia para hablar con el cónsul, cosa que he hecho y se me concedió la audiencia también”, expresó el ex ministro de Gabinete Civil de la Presidencia de la República.

Consideró que se tejió una especulación con trasfondo político en torno a la decisión consular.

el motivo. Hasta el momento, Villamayor dijo que no tiene información precisa sobre la cancelación de su visa para ingresar a territorio norteamericano.

Mencionó que tras solicitar una audiencia con los encargados del Consulado a fin de obtener detalles de la medida, le dijeron que será recibido entre finales de abril o inicios de mayo.

caso coima. Cuando Villamayor se hallaba en funciones de ministro apareció una denuncia de supuesto caso de coima para beneficiar al cambista Darío Messer, conocido como hermano del alma de Horacio Cartes, investigado en Brasil.

La denuncia apuntaba a un pedido de coima de USD 2 millones para impedir la extradición de Messer al Brasil. De acuerdo con la investigación, la negociación se habría canalizado a través de su secretario, José Ramón Bogado, quien fue imputado.

Sobre el punto, Villamayor dijo que el caso Messer es una investigación que se está llevando adelante por parte de la Fiscalía y ahí están identificadas las personas que supuestamente pidieron dinero.

“Con base en las declaraciones de todos los testigos. Incluso, la abogada Leticia Bóbeda, defensora de Messer, dijo que se reunió conmigo en presencia de policías y jamás se le pidió nada”, apuntó en su defensa el ex ministro del Interior.

Agregó que la gestión que hizo la abogada es profesional de cualquier defensor de alguien que está prófugo y está viendo para que se entregue. “Le garantizamos la seguridad física de Messer y que después le llevaríamos a la Justicia. Ahí termina el tema y me consulta sobre las propiedades de Messer, que estaban en manos de la Senabico, y me pregunta si se le podía devolver para que él pueda pagar los gastos de defensa. Le digo que eso no es posible”, agregó Villamayor sobre el punto en declaraciones a la 1080 AM.



El Ejecutivo formaliza el traslado de dos feriados

El presidente Mario Abdo Benítez dio a conocer el decreto mediante el cual se oficializa el traslado de dos feriados para hacerlos coincidir con el fin de semana.

Mediante el Decreto Nº 6618, el presidente de la República modificó los feriados del próximo 1 de marzo y del 29 de setiembre.

“De esta forma, el feriado del Día de los Héroes se adelanta al lunes 28 de febrero, mientras que el feriado por la Batalla de Boquerón pasa al lunes 3 de octubre”, informó la Presidencia de la República.

La disposición de traslado de los feriados al lunes data de los gobiernos de Fernando Lugo y posteriormente Horacio Cartes. Esta medida se había tomado tras la decisión de la Secretaría de Turismo y otras instituciones, ante la necesidad de generar mayor dinamismo económico aprovechando el movimiento y descanso de las personas que se trasladan al interior.