Villagra: “Luqueño no descenderá”

Santiago Villagra, ex presidente del club, fue encarado por Monumental 1080 AM sobre el momento que atraviesa la institución y el ex directivo criticó duramente a Walter Gustavo Benítez, actual presidente del club y aseguró que no descenderán. “Luqueño no va a descender, estoy muy seguro que no pasará, hay otras instituciones que están haciendo peor las cosas”, afirmó.

Sobre Benítez enfatizó: “Nosotros le dejamos una empresa floreciente y en tres años fundió todo, eso es porque no entiende de fútbol. Es muy terco, muy prepotente”. Los hinchas pidieron la renuncia de Benítez.