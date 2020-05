Viera y Noguera firmaron contratos con el Ciclón

El juvenil Wilder Viera expuso en diálogo con Mundo Cerro: “Estoy desde los 10 años en Cerro, antes estaba en la escuela de fútbol de Capiatá. Ya fui capitán de la Sub 15 y Sub 17, ahora se viene el Sudamericano Sub 20 y espero estar presente”.

El volante, que ya logró títulos con las juveniles del Ciclón, además agregó: “Dos semanas antes que empiece la cuarentena ya estaba entrenando con la Primera. El profe Francisco Arce y sus colaboradores ya hablaron con mis padres y me dieron la bienvenida, me desempeño como volante central, pero me gusta llegar al área rival; mis referentes son el Topo Cáceres (de Cerro) y Cristian Riveros (de Nacional)”.

Cerro volverá a entrenar en los próximos días y debe también arreglar con los futbolistas que fenecen sus contratos a fines de junio: Jorge Benítez (no seguirá), Juan Patiño, Camilo Saiz, Juan Aguilar y Sergio Díaz.