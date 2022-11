Víctimas de violencia sufren el desamparo del sistema judicial

Por una parte, una mujer reclamaba que cuenta con siete denuncias contra su ex pareja y este no contaba con orden de restricción alguna. En otro caso, en San Pedro, un juez otorgó arresto en casa a un procesado por abuso. En este caso, el juez Walter Ramírez otorgó el arresto domiciliario al hombre procesado por el presunto abuso.

La joven Fátima Jara relató que está separada ya desde hace tres años del hombre que fue su pareja, sin embargo, este sigue hostigándola. Pese a los reclamos, solo está imputado y ahora la mujer teme por su vida.

“Hace tres años que vivo un infierno, me cambié tres veces de trabajo, siempre me persigue, me amenaza, se va a mi casa, rompe ventanas, hago mi denuncia, hago una restricción, igual él no cumple y pasa por mi casa. Temo por mi vida, la de mi mamá y mi hermana”, mencionó Fátima.

La mujer, que vive en Luque, dijo que terminó la relación porque el hombre llegó a golpearla más de tres veces.

“Lo que yo pido es que se haga justicia, yo quiero que se vaya a la cárcel. Yo renuncié a mi trabajo por temor. Él sabía en qué colectivo me subía, cómo iba vestida”, lamentó.

El martes pasado se hizo la audiencia de imposición de medidas contra Pablo Fernando Insfrán, donde finalmente la jueza María Cecilia Ocampos, decretó la prisión preventiva, confirmó el abogado Carlos Fernández, defensor de Fátima.

El fiscal Vïctor Maldonado había imputado a Insfrán el pasado 1 de noviembre. Esta era la denuncia número siete que realizaba la mujer.

La denuncia la había hecho el 8 de mayo pasado por haber sido seguida y agredida por el hombre, al salir de una capilla.

El hombre queda momentáneamente detenido en la Comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso y luego será trasladado al penal de Emboscada.

CASO ABUSO. Por otra lado, en la comunidad de Tacuatí Poty, en el Deparetamento de San Pedro, el juez Walter Ramírez otorgó el arresto domiciliario a un hombre procesado por el presunto abuso de un niño, que solo vive a metros de su casa.

Pese al informe forense y a las declaraciones de la Cámara Gessel, dictó dicha resolución, que ya fue apelada por el fiscal José Godoy.

Los padres del niño mencionaron su preocupación por la decisión del juez y esperan que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pueda investigar el proceder.