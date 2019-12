Vicepresidente afirma que la decisión debe ser respetada

El vicepresidente de la República Hugo Velázquez, afirmó que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de retirar de por vida la posibilidad de ingresar a su territorio al ex senador colorado Óscar González Daher y el ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, por sus implicancias en hechos de corrupción “significativos”, es una decisión que “hay que respetar”. “Es una decisión tomada por el Gobierno de los Estados Unidos y evidentemente hay que respetarla”, sostuvo. Indicó no tener “la más pálida idea” de que existan más actores políticos sancionados por el país americano. “Cada Estado tiene la decisión de dejar entrar o no a quien quiera, es una decisión unilateral, significa de que ellos no son tolerantes con la gente que esté involucrado en hechos de corrupción”, añadió.