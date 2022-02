Vice dice que HC utiliza Fiscalía para realizar aprietes

“Sobre todo lo que estamos viendo después de la denuncia del ministro Giuzzio, que sumado a lo que no hace mucho ocurrió, que nos generó a todo el movimiento sobre la imparcialidad del Ministerio Público, con relación a aquel allanamiento que se hizo con el gobernador de Caazapá”, dijo primeramente Velázquez.

Explicó que una denuncia similar tuvo el gobernador del movimiento Honor Colorado de Canindeyú, César El tigre Ramírez, pero sin reacción alguna de la Fiscalía.

Aprietes. Relató que el gobernador de Caazapá Pedro Pipo Díaz Verón, fue allanado por la Fiscalía el pasado viernes 14 de enero, y para el 25 de enero ya se pasó al cartismo, lo que evidencia la línea de “apriete” político que instrumenta al Ministerio Público.

“Hasta denuncias de diputados oficialistas tengo, que se les está queriendo hacer el cháke desde sectores del otro movimiento, para hacer exactamente lo mismo que se le hizo al gobernador Pipo Díaz, en el sentido de que se les amenaza que van a ser procesados o reimpulsadas sus causas, etc., etc. De manera que, me genera muchísima duda en este momento sobre la imparcialidad del Ministerio Público. Entonces, es momento de venir a conversar al respecto”, dijo Velázquez.

En cuanto a los números a favor del juicio dentro de Colorado Añetete, dijo que cree que, si no es el 100% de acatamiento, van a conseguir el 98%.

Lo que en principio parecía una avalancha contra el ministro del Interior, y su inminente juicio político, finalmente se terminó de dar vuelta, tras su denuncia presentada ante la Comisión Permanente del Congreso, sobre un esquema de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito del ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes.

El foco se encuentra ahora sobre la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, que se encuentra con la espada de Damocles encima, y depende de los votos llanistas para no ser destituida por juicio político.

Un guiño o sutil palmada se percibió ayer por parte del encargado de negocios de los Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar, quien visitó al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y habló de fortalecer las instituciones y luchar contra la corrupción en el país.

Los números en las Cámaras del Congreso definirán la suerte de Quiñónez.



Es momento de debatir el juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez... Tengo la obligación de consultar con todos los sectores.



Sobre todo después de lo que estamos viendo con la denuncia del ministro Giuzzio, sumado a lo que no hace mucho ocurrió...



Tengo denuncias de diputados oficialistas de amenazas de ser procesados si no se pasan a HC.

Hugo Velázquez,

vicepresidente de la República.