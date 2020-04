Vero Vega brinda tips para organizar el placar

Para hacer los días de confinamiento un poco más productivos, la experta en moda e imagen Vero Vega enseña cómo lograr un fondo de armario práctico. Sus consejos tienen que ver con las prendas básicas que no pueden faltar y son muy funcionales, porque no pasan de moda y son versátiles, o bien porque pueden combinarse entre sí, logrando varios looks con pocas prendas. Hay ropas o accesorios –enseña la profesional– que son afines a todas las mujeres y otras básicas que dependerán del tipo de trabajo, edad y estilo de vida.