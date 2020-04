Verificarán procesos de compras de insumos

El trabajo consiste en apoyar la gestión administrativa. Examinarán todos los procesos para la verificación del cumplimiento de todas las normas administrativas y legales. En caso de que exista alguna mejora que debe recomendarse, se hará la comunicación de la situación a la máxima autoridad. “De esta manera se llevarán a cabo los procesos correctivos o para completar si existe omisión de procesos”, señaló el ministro de la Senac, René Fernández.

Reclamo

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) anunció que si no les proveen de los equipos de bioseguridad, no están obligados a dar atención a los pacientes. “La atención médica es una garantía constitucional, pero exponer nuestras vidas y la de nuestros familiares también es una garantía constitucional. Tenemos derechos laborales. Si no nos dan los equipos tampoco pueden obligarnos a que atendamos”, dijo la doctora Rosanna González, referente de Sinamed.

Expresó que el sistema aún no está consolidado para enfrentar al Covid-19. Mencionó que en Ciudad del Este se realizan solo cuatro test diarios para la detección del virus. Alegó además que cuentan con respaldo jurídico para no dar atención.

Por su parte, Juan Carlos Portillo, el director de Servicios de Salud, dijo que no entregarán los insumos recién recibidos por MSP hasta que se evalúen si cumplen las especificaciones técnicas exigidas.