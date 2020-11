Verdad y Justicia defiende informe elaborado sobre tierras malhabidas

El senador Pedro Santa Cruz, titular de la Comisión de Reforma Agraria, se ratificó en que no retrocederá hasta que se instale un debate nacional y se resuelva el tema.

Participaron del conversatorio, monseñor Melanio Medina, el abogado Jorge Lara Castro, los doctores José Carlos Rodríguez, Alberto Alderete y Carlos Alberto González. Además, Silvia González, Yudith Rolón, Ausberto González y Carlos Portillo.

En cuanto a los senadores, estuvieron en el debate, además de Santa Cruz, otros miembros de la Comisión de Reforma Agraria, como Fidel Zavala, Sixto Pereira y José Pakova Ledesma. Decidieron sumarse sus colegas Víctor Ríos y Jorge Querey a la reunión.

En su intervención, Zavala alegó que supuestamente se sacaron de contexto sus expresiones, cuando puso en duda el informe de la Comisión de Verdad y Justicia.

Alegó que tiene que ser prioridad la regularización de las tierras, y que estarán atentos a las propuestas que surjan.

Por su parte, Sixto Pereira se ratifica en que hay que conformar una comisión interinstitucional con participación y decisión política de los tres poderes del Estado.

Considera que tiene que haber voluntad política para hacer un catastro nacional y dilucidar los casos con relación a las tierras malhabidas.

“Existe la determinación de llevar este diálogo, este debate a nivel nacional, y, sobre todas las cosas, que concluya en algo”, indicó Santa Cruz.

“Estamos acostumbrados en el Paraguay a no cerrar, eso no va a pasar. Vamos a convocar a todas las instituciones, al Poder Judicial. Jagueraháta, ndajaguevi mo’ái (Vamos a llevar adelante, no vamos a retroceder)”, aseguró.

Se hizo eco de las expresiones de monseñor Medina, de que “no puede haber paz y reconciliación si no resolvemos esto”.

Hizo referencia a las décadas de acaparamiento, corrupción y políticas a medida de élites empresariales y financieras, que llevaron a niveles extremos de la concentración de la tierra.