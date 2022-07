Vendrán empresarios chinos

Este martes arribará una delegación de 11 empresarios de Taiwán, en su gira de cooperación económica para negocios y oportunidades comerciales con aliados sudamericanos y que llega con la intención de establecer importantes alianzas entre ambas naciones.

Entre los miembros de la delegación, quienes también estarán en la Expo, se destacan Jonathan Ho, presidente de la empresa Tangeng Advanced Vehicles Co. Ltd., dedicada a la fabricación y ensamblaje de autobuses eléctricos con más de cinco años de trayectoria en el rubro de la electromovilidad; Charles Lin, director de Allis Electric Co., desarrolladora de tecnologías de almacenamiento y gestión de energía en el mercado global por 36 años, además de experta en telecomunicaciones, servicios públicos y control de supervisión y adquisición de datos (SCADA).