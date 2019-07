Venden a su bebé por G. 1 millón y ahora están tras las rejas

La fiscala Estela Mary Ramírez dispuso la detención del padre y la madre, quienes fueron capturados detrás del Hospital Regional de Ciudad del Este, luego de que el hombre recibiera G. 1 millón por parte de una supuesta compradora.

Los agentes del Departamento Antitrata de Personas lo capturaron y encontraron el dinero previamente fotocopiado. El caso fue denunciado por la abogada Valeria Romero, de la Consejería de la Niñez (Codeni), luego de que vecinos del barrio donde reside la pareja denunciara que estaban ofreciendo un bebé por la suma mencionada.

Los investigadores se hicieron pasar de una profesora que quería comprarles la hija y la negociación se realizó vía telefónica. La conversación fue grabada y terminó con la detención del hombre primeramente, quien aseguró que ayer al mediodía su hija ya iba a recibir el alta médica y ya podría ser llevada por la compradora. “Recibimos la información de que tienen 7 hijos, de los cuales solamente la bebé y una de 1 año y medio están con ellos. De los demás, no pueden explicar dónde están. Los vecinos tampoco saben qué pasó con los otros niños”, afirmó Monges.

La fiscala dispuso que la recién nacida siga siendo tratada en el hospital mientras que se verifica si hay algún familiar que pueda encargarse de la misma o si se envía a un hogar de tránsito. Inicialmente los padres serían imputados por tráfico de menores.

GRABADO. El juez Carlos Vera Ruiz autorizó la grabación de la conversación como anticipo jurisdiccional de prueba, además del fotocopiado del dinero que fue entregado al ahora detenido, como evidencias.

Tras la denuncia, los investigadores apenas tuvieron 2 horas para la comunicación y el pedido de la orden judicial, porque el hombre había anunciado que su hija ya iba a salir del hospital y se debía hacer la transacción.

“Vos no vas a tener problema, mientras vos no me hagas la denuncia, vos vas a registrar la bebé a tu manera. Con el papel vos vas a, como es, vas de vuelta y haces que la bebé se ponga a tu nombre y tu apellido”, aseguró el padre en parte de una conversación grabada por los investigadores. Supuestamente, la madre consentía la venta de la recién nacida.

“Vení”, dijo el hombre cuando la supuesta compradora, que se hizo pasar por una docente, le dijo que ya tenía el dinero para pagarle por su hija. “El nacido vivo tiene, pero no tiene ni apellido todavía”, dijo cuando le preguntaron si tenía ese documento. “Ya quedamos todo de acuerdo. Lo único que estaba esperando que vos vinieras nomás”, afirmó cuando le preguntaron si la madre estaba de acuerdo con la venta.