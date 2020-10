Vendedores aprovechan y revenden billetes electrónicos a altos costos

Ayer un gran número de pasajeros fueron a comprar a los locales de venta y no encontraron el plástico, por lo que tuvieron que ir hasta el microcentro de Asunción, frente al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), a formar largas filas en la calle en el punto de Jaha, que era el único lugar de la zona que contaba con tarjetas en stock.

La usuaria Lourdes Ojeda comentó que ella y toda su familia obtuvieron su tarjeta a un costo de G. 15.000 en el Mercado de San Lorenzo.

“A G. 15.000 me vendieron los vendedores ambulantes y casi toda la familia conseguimos por ese precio y hoy dijeron que ya estaban vendiendo a G. 20.000. Cuando recargás también en los quinieleros no suelen habilitarte rápido el saldo o simplemente no te cargan. Ayer me pasó así, cargué por G. 10.000 y quise usar, el validador marcaba que no tenía saldo, me bajaron del colectivo, todo un desastre fue, volví a recargar y ahí recién pude usar. Hice mi reclamo en Jaha, pero hasta el momento no tuve respuesta”, manifestó. El costo de las tarjetas es de G. 10.000 y los revendedores las comercializan a G. 15.000. Otras personas comentaron que consiguieron el plástico incluso a un costo de G. 20.000 en zonas del Mercado de San Lorenzo, Mercado N° 4 y Terminal de Ómnibus de Asunción.

REVENTA

Además, en las redes sociales, en la página de Marketplace del Facebook, ya muchas personas están ofreciendo la venta de tarjetas a un costo más elevado, denunciaron varios usuarios de la red social.

En respuesta a los numerosos inconvenientes acontecidos, el director metropolitano de Transporte, Fernando Haidar, comentó que el servicio de billetaje electrónico va a continuar al 100% y no se plantea pago de manera mixta. “Los números nos dan la certeza de que el sistema funciona y se está utilizando en masa”, acotó el director.

Indicó que desde el VMT están trabajando para que las empresas encargadas de las tarjetas distribuyan los pases a más locales de Asunción y toda el área metropolitana para solucionar la crítica situación.