Velázquez niega su vinculación con Sweid

“Los que hacen aparecer mi nombre, evidentemente que le molesto a algún sector en donde cada cosa que ocurre en el país ponen mi nombre al lado” expresó en declaraciones a Radio Nacional del Paraguay.

La empresa Flavors of America, instalada en Ciudad del Este, fue la elegida para la provisión de las mascarillas. La operación fue realizada mediante un dudoso procedimiento por parte de las autoridades de la Entidad Binacional Itaipú.

La firma pertenece a la industria del segmento de tabaco y accesorios para narguiles (pipa de agua). Detrás de la misma aparece Walid Amine Sweid, empresario señalado por supuesto lavado de dinero a favor del grupo terrorista Hezbollah. Sweid apareció en una fotografía junto con el vicepresidente.

“A mí no me involucran en nada, salvo casi diciendo que amigos del vicepresidente cuando que en realidad no es así (sic.)”, aseveró. Acotó que la fábrica está siendo representada por el jugador Roque Santacruz. “Creo que le estaré molestando por eso intentan presentarme como una persona que está en todas”, dijo. Acotó que está alejado de las compras del Estado.