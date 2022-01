Velázquez inscribe movimiento y alaba a Lilian Samaniego

“Vamos a recuperar el Partido Colorado para los auténticos colorados, y Lilian ha acompañado la creación de nuestro movimiento gracias a su liderazgo”, añadió Velázquez. Indicó que una de las personas que siempre buscó la unión de todos los colorados fue precisamente Samaniego.

Pese a los elogios dados a la parlamentaria colorada, el vicepresidente fue cauto y dijo que una vez que se haya reunido con los presidentes de seccionales y convencionales y una vez que ellos manifiesten su opinión tomará la decisión de llevar adelante o no la modificación del estatuto partidario para permitir alianzas.

“Pero así como están las cosas el sentimiento del pueblo es que nos mantengamos en una chapa presidencial de colorados, vamos a analizar todas las posibilidades para la chapa y vamos a hacer lo que nos parezca mejor. Ninguno de los colorados está fuera de la posibilidad de acompañar esta chapa”, aseguró.

Durante su discurso, Velázquez anunció que pedirán el cambio total del Tribunal Electoral y el Tribunal de Conducta de la ANR y mencionó que actualmente el partido está secuestrado y amordazado por un solo movimiento, aludiendo a Honor Colorado. “Los líderes que formamos este movimiento vamos a defender la doctrina auténtica del coloradismo. Por primera vez de la mano de ustedes va a llegar a la presidencia de la República. No permitamos la bandera multicolor. Pero ya le ganamos una vez y le volveremos a ganar. Con el trabajo de la dirigencia eso vamos a hacer realidad. Necesito que ustedes me hagan llegar a la presidencia, que me acompañen en esta cruzada porque vamos a enfrentar a una persona económicamente muy poderosa, al único enemigo que tenemos que vencer es al dinero de Horacio Cartes”, afirmó.

Inscripción. Apoderados del nuevo movimiento Fuerza Republicana, liderado por el vicepresidente Velázquez, inscribieron ayer la agrupación ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR.

Este nuevo movimiento aglutina a 24 agrupaciones internas (11 de carácter nacional y 13 regionales) que acompañan el proyecto presidencial de Hugo Velázquez.

El nuevo movimiento tiene como columna vertebral a Colorado Añetete, liderado por Mario Abdo Benítez.

“Este nuevo movimiento es la conjunción de líderes que abrazamos el coloradismo. Lea agradezco a todos que tomaron la decisión de acompañarme porque es una gran responsabilidad sobre todo ante el pueblo colorado y agradezco la confianza”, sentenció el segundo del Ejecutivo.



