Velázquez exige una renovación total en tribunales de la ANR

Para el efecto, sostuvo que envió una nota al titular de la ANR, Pedro Alliana, solicitando una reunión entre los dos principales movimientos internos para hablar y definir el tema. Indicó que no aceptará ir a elecciones con el tribunal que está conformado actualmente, porque los mismos, según dijo, no son imparciales en sus juzgamientos.

“Me gustaría comunicar a los colorados que estamos enviando una nota dirigida al presidente del partido, Pedro Alliana, a los efectos de solicitar una reunión entre los movimientos Honor Colorado y Fuerza Republicana a los efectos de empezar el cambio total de los miembros del Tribunal Electoral Partidario y los miembros del Tribunal de Conducta. Y este pedido tiene una motivación muy importante, este tribunal de manera unilateral había suspendido las elecciones de la juventud colorada que tenían que realizarlas por estatuto, y el Tribunal de Conducta expulsó a 12 mil correligionarios sin derecho a la defensa”, manifestó el segundo del Ejecutivo.

El vicepresidente sostuvo que la expulsión es nula por no haber cumplido con esto y que todos pueden recurrir a la Justicia ordinaria para rever la situación.

También solicitó la constitución de la Comisión de la Junta de Gobierno y que establezcan las fuerzas de manera paritaria entre los dos movimientos mayoritarios que hoy conforman la comisión y que se cumpla el estatuto convocando a la comisión al menos una vez al mes.

“Los miembros que integren este nuevo Tribunal Electoral Partidario sean árbitros justos. El Partido Colorado, las dos únicas veces que tuvo problemas en las elecciones, en la primera tuvimos la suerte de ganar cuando se cuestionó el resultado electoral, se puso en duda y se habló de fraude electoral y la segunda que se generaron dudas fue entre Blanca Ovelar y Luis Castiglioni. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer un tribunal que garantice que se van a respetar los resultados electorales. Vamos a reunirnos, que las partes acepten los nuevos árbitros”, sostuvo.

“A nadie le conviene dentro del Partido Colorado que el TEP genere dudas de su imparcialidad; de hecho, no vamos a aceptar ir a unas elecciones con este TEP, vamos a negociar con ellos”, agregó.

Finalmente, pidieron que se convoque a la Convención Ordinaria para que se estudie la aprobación o no de la memoria y el balance del Partido Colorado, que debe realizarse cada cinco años y hace siete que no se hace. Esta medida se debe a la continuidad de Pedro Alliana como presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), quien conforma con Santiago Peña la chapa de Honor Colorado para las elecciones presidenciales del 2023.

El vicepresidente fue consultado sobre quién sería su dupla para las internas de este año, pero no quiso dar nombres y aseguró que para fines de febrero o primeros días de marzo lo anunciaría. Minutos después de culminar la conferencia de Velázquez, el presidente del Tribunal Electoral de la ANR, Santiago Brizuela, respondió a las acusaciones y restó importancia a las declaraciones del vicepresidente. “La verdad que no me sorprende, nosotros estamos en otra cosa”, dijo a radio Monumental 1080 AM.



