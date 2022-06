Velázquez afirma que ya se recepcionaron unas 30 mil carpetas

“Lo que ustedes están viendo son dos candidatos de 30 mil, y esto es el entusiasmo que estamos teniendo desde Fuerza Republicana, este es el sistema que les iguala a todos, y la guapeza de cada dirigente va a hacer que ocupen los primeros lugares, primero en las internas y luego en las generales”, indicó Velázquez.

Expresó que el movimiento posee varias candidaturas. “Tenemos demasiadas y nuestro problema es que tenemos que atajarle a la gente”, expresó.

PettengiLl. El vicepresidente de la República aclaró que el empresario Luis Pettengill no encabezará la lista de senadores por el movimiento oficialista. Al ser consultado sobre el punto, indicó que si bien es cierto que formará parte de la lista, el orden de la misma aún no se tiene determinado. “El orden de la lista aún no se tiene determinado, es un gran aporte para el movimiento Fuerza Republicana, para el Partido Colorado y para el país. Es un empresario que genera mucha fuente de trabajo y no un seudoempresario como otros”, dijo.