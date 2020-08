Velas aromáticas artesanales para ambientar el hogar

Las velas aromáticas ayudan a refrescar el hogar, además generan efectos afrodisíacos y mejora la salud. Proporcionan pequeños aportes para el bienestar ya que estimulan las funciones del organismo a nivel sensorial y extra sensorial.

Cuando las velas son encendidas propagan por el ambiente el aroma de las esencias, creando una atmósfera que inspira paz y tranquilidad. Un sueño postergado Analía Ardissone, una agente de viajes, se encarga de producir velas aromáticas artesanales como un modo de reinvención, luego de quedar sin trabajo a causa de la pandemia. “No me quedaba de otra que buscar alternativas. Este nuevo emprendimiento está hecho con mucho amor y dedicación”, comenta. Elaborar velas aromáticas para Ardissone es como un sueño postergado. Esa habilidad la había aprendido años atrás pero por diferentes motivos nunca la había puesto en práctica. “Esos sueños tienen que ver con hacer cosas con mis manos. Me gusta ver que agrego valor a las cosas. Valor que se mide en el procesamiento, pero también en el amor que pongo a las cosas que hago”, refiere. Trabajo con amor Analía se encarga de elaborar las velas artesanales con exquisitos aromas, duraderas y según ella con un componente único: “Mucho amor”. Los recipientes donde se depositan las velas están hechas de cerámica a cargo de los artesanos de Areguá. “Esto me enorgullece, porque nuestro espíritu de colaboración es tan grande entre los paraguayos, que nos acompañamos y apoyamos entre todos”, refiere Analía. Además ella misma le da un toque personal a los envases de cerámica pintando con diseños y esmaltando. “Lo hago con el apoyo y la ayuda de Liza Carísimo, de Almadentro“, dice. Las velas se presentan en diferentes tamaños y con variados aromas que ayudan a lograr tener armonía en la casa. Los aromas son por ejemplo flores de cerezo, manzana y canela, también vainilla, coco, violeta, bergamota, verbena, lavanda, entre otros. Las velas elaboradas por Analía pueden ser apreciadas en su cuenta de Instagram. donde especifica los tamaños, diseños y precios.



Armonía para el hogar

Esencias que atribuyen efectos:

-Canela: Estimulante mental natural, elimina la fatiga nerviosa.

-Coco: Reduce el ambiente negativo, endulza los ambientes.

-Lavanda: Relajante, elimina la ansiedad y el estrés, ayuda a despejar las mentes cansadas.

-Jazmín: Antidepresivo, relajante y sedante. Además elimina los olores desagradables.

-Manzana: Alivia la migraña.

-Vainilla: Es aromatizante, endulzante, antidepresiva y calmante.

Citrus: Evita la depresión, la ansiedad y el mareo.

Eucalipto: Desinfecta el ambiente y promueve la concentración.

Se recomienda encender la vela por la mañana y la noche, para generar relajación y tranquilidad. Además, se debe prender en un lugar cerrado por una hora, para que se sienta el aroma.