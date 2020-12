Varios senadores despiden el año denunciando persecución cartista

Lilian Samaniego, quien anteriormente estuvo del lado de Honor Colorado, y hoy de Mario Abdo Benítez, habló de una persecución sistemática por parte del cartismo, y sus medios de comunicación.

Desirée Masi también se sumó, pero en su caso sería una denuncia en su contra, que ella considera como un intento de censura.

Posteriormente a la exposición de las mismas, algunos de sus colegas manifestaron su solidaridad y cuestionaron los permanentes ataques.

El abdista Rodolfo Friedmann lanzó la sugerencia de que el Senado se expida sobre esta situación, pero no tuvo repercusión su propuesta.

Su correligionaria Blanca Ovelar remarcó que muchas mujeres son utilizadas para hostigar a otras, como parte de la cultura misógina.

Sixto Pereira, del Frente Guasu, mencionó que también compañeros de su bancada son víctimas, y sostuvo que forma parte de una guerra sucia del cartismo.

Samaniego inició su alocución detallando una situación que le tocó vivir en vuelo desde Buenos a Aires a Asunción, porque supuestamente fue escrachada, lo cual negó.

“Desde hace tiempo, estoy siendo perseguida por pensar distinto. Hace 15 años que soy senadora. No digo que no cometo errores, como política y como persona, y que me pueden reclamar. Corrupta no soy, ni bandida menos”, manifestó la senadora.

Aseguró que tiene identificada a la mujer que le sacó unas fotos, aunque no dio el nombre de la misma.

“Hay una persona que quiere someternos”, dijo, probablemente en alusión del ex mandatario.

“La persecución viene de un mismo lugar, de una cadena de medios del mismo grupo”, indicó y agradeció por mantenerla en vigencia.

“El Senado se debería manifestar respecto a censura que se quiere aplicar”, fue el planteamiento de Friedmann.

“Sabemos de dónde viene el ataque. Mi solidaridad con las colegas”, indicó.

“Está latente la cultura misógina de menoscabo a la mujer, que pareciera natural. Creo que todavía incluso hay mujeres que son utilizadas para esto, para hostigar a todas las mujeres”, reclamó la senadora Ovelar.

Señaló que forma parte de la violencia contra la mujer, y citó también el hostigamiento anónimo y cobarde a través de las redes sociales.

Al momento de dar su solidaridad, Sixto Pereira remarcó la guerra sucia con la que se apunta demoler la imagen por todos los medios. Enfatizó que proviene de alguien con actitud autoritaria y tinte fascista, por Cartes.