"Vamos a tener que investigar y tal vez revertir algunos procesos de concursos"

La economista Lea Giménez, quien se desempeñó como ministra de Hacienda durante el Gobierno de Horacio Cartes, es la encargada del equipo de transición que trazará una hoja de ruta para priorizar instituciones en el Gobierno de Santiago Peña. Incursionó como candidata a senadora en las últimas elecciones y obtuvo 15.887 votos. Si bien aún no fue definido el cargo que ocupará, Santiago Peña ya dio señales de que estará de vuelta en el Ministerio de Hacienda.

– Tras la imputación al diputado y senador electo, Erico Galeano, vimos un comunicado del presidente electo Santiago Peña. ¿Van a estar solicitando que los diputados de la bancada de Honor Colorado le presten el desafuero?

– Yo no puedo responder directamente a eso, pero lo que sí puedo decir es que la postura del presidente electo es bastante clara al respecto y más que nada le pide que se ponga a disposición del Ministerio Público y las autoridades judiciales para poder seguir el debido proceso.

Todos somos iguales ante la ley y si es que hay cuestiones que tienen que ser investigadas, así tiene que ser. Santiago Peña dejó en claro que él no va a ser una obstrucción para esos procesos que tienen que darse. Y por supuesto, todos somos inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Se trata de una postura personal de él como persona y como presidente electo, que también se debe a la ciudadanía.

– ¿Considera que el caso de Erico Galeano afecta a la imagen del Partido Colorado y del movimiento Honor Colorado?

– Esto es una cuestión personal e individual de cada uno. Yo no creo que solamente haya casos en el Partido Colorado. Hay una persona electa que afronta un caso de abuso (Mbururu Esquivel de Cruzada Nacional). Todas las personas para presentarse a un cargo electivo deben cumplir con ciertas condiciones. Así también hay cuestiones que inhabilitan. En este caso, el diputado Erico Galeano estaba habilitado para presentarse y bueno, tiene su espacio político y compitió en las últimas elecciones.

– ¿Cuáles son los desafíos que va a tener este gabinete una vez que empiece a trabajar?

– Hay un antes y un después de la proclamación. Antes de la proclamación estamos recogiendo información, existe mucha información de acceso al público, como las contrataciones, llamados a concurso, muchísima información que se encuentra hoy disponible. También existen personas que están haciendo múltiples denuncias o simplemente traen información al respecto de ciertas cuestiones. Munidos con esa información, el día de que tengamos la oportunidad de empezar a trabajar ya con el equipo de transición que define al presidente Mario Abdo Benítez, lo que vamos a hacer es primeramente trazar una hoja de ruta. Esta hoja de ruta de nuestro lado va a estar definida por el presidente electo. Vamos a hacer una propuesta del orden de prioridades en términos de cuáles instituciones tenemos que empezar a trabajar y con esa hoja de ruta en mano aprobada vamos a trabajar con el equipo que designe Mario Abdo. Ahí se va a llevar adelante un trabajo de institución por institución.

– Decía Ud. que llama la atención que en este momento se hagan llamados a concurso en Itaipú.

– Si es que no hay nada fraguado, si es que realmente no hay nada direccionado, entonces, ¿cuál es el problema de parar ese proceso, de ir a hacerlo más adelante? No se ve la urgencia de esto. Estamos en unos meses de transición que ya no es espacio para tomar decisiones para los próximos años.

Es realmente la responsabilidad de los administradores de turno hoy y principalmente de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo que es el presidente Mario Abdo. Él como titular de la Administración General del Estado, tiene que intervenir y tomar medidas necesarias para que se enmiende esta situación, que se paren estas licitaciones que hoy no son necesarias.

No tiene que darse las apuradas, no tiene que ser un proceso empañado de acusaciones y denuncias.

–¿Qué irregularidades ven en estos llamados a concurso?

–Hay un direccionamiento claro. Estamos hablando de procesos que son bastante llamativos. Por un lado, sabemos que se modificó el plan de carrera para el proceso selectivo. Anteriormente, se tomaba un examen donde para poder ser entrevistado, uno tenía que llegar al 70% del total de los puntos. Esto se eliminó y simplemente, y lo que se hace es seleccionar los tres puntajes más altos, aunque hayan hecho tan solo el 10%. Por otro lado, también sabemos que hay personas que están participando en estos concursos que son comisionados. Hay tres comisionados de la Contraloría General de la República que están trabajando directamente con el director jurídico de Itaipú, y son personas de su confianza en estos tres casos, se pide específicamente que tenga experiencia en cuestiones de Contraloría, en cuestiones que ellos manejaban. Hay otras cuestiones como, por ejemplo, el cambio de edad que incrementa para poder hacer participar a algunas personas

– ¿El gobierno entrante podría revertir estos procesos y las personas seleccionadas tendrán que abandonar esos cargos?

– Estas cuestiones finalmente nos van a llevar a una situación donde vamos a tener que investigar y lamentablemente tenemos que revertir seguramente muchos de estos procesos. Habrá una pérdida de recursos, pérdida de tiempo, pérdida de confianza también hacia estos procesos y realmente no vale la pena. Si es que existen irregularidades en un proceso que debería de ser transparente, esas irregularidades pueden llegar a invalidar estos concursos. Así no más es siempre.

–Hay una institución a la que Santiago Peña en un principio y es la Seprelad. Señaló que la misma se utilizó como garrote político. ¿Hay algunos cambios que usted pueda mencionar que se va a presentar en esa institución?

– Cambios, no. Más que nada, siempre procurar poner a personas con las habilidades, la preparación, la experiencia adecuada para cada uno de los cargos, no solamente en la Seprelad, sino todas las instituciones y permitir a estas personas hacer su trabajo en el marco de sus funciones, los derechos y las obligaciones que tendrían cada una de estas personas.

Lo que no hay que hacer es intervenir en esos procesos con objetivos un poco oscuros, sino más bien dejar a estas personas con las habilidades y las capacidades adecuadas a hacer su trabajo institucional, como tiene que ser.

–¿Ud. sería la próxima ministra de Hacienda?

– A mí ya me nombraron como ministra de Hacienda, como ministra de Educación. Escuché también que de IPS y jefa de gabinete. Varios cargos ya me endilgaron, pero la verdad es que en este momento la única responsabilidad que tengo es la de liderar junto a José Alberto Alderete el proceso de transición. Más allá de eso, no hubo ninguna decisión con el presidente electo. Yo sé que él se está tomando su tiempo con mucha responsabilidad y está analizando. Hay muchas personas que se han acercado para los diversos cargos. Opciones no faltan. Acá es una definición más que nada de quien es la persona adecuada desde el punto de vista del presidente electo. Por supuesto, él escucha a sus asesores, a las recomendaciones, pero finalmente la decisión la va a tomar él, porque él va a ser el responsable de esos nombramientos y así que todavía no se puede anticipar realmente nada de lo que está haciendo.

– ¿Cuál es el rol del presidente de la ANR, Horacio Cartes en el equipo de transición? ¿Es un asesor, da su punto de vista?

– La función del presidente Cartes ahora mismo es ser el presidente del Partido Colorado. Tiene un trabajo muy importante que llevar adelante, pero más allá de eso, él ha expresado su posición de dar apoyo desde el ámbito partidario. El Partido Colorado tiene que contribuir a la gobernabilidad. Son dos roles totalmente distintos. El gobierno es para todos los paraguayos.